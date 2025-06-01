لا معالجات قريبة لسلاح الحزب والمخيمات بدون ضمانات

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كتب غاصب المختار في" اللواء": على رغم كل الإنجازات الداخلية التي تحققت خلال الأشهر الأولى من عمر والحكومة الجديدين، لا تزال ملفات أخرى كبرى كملف السلاح وعودة السوريين وترتيب العلاقات بشكل نهائي مع ، معلّقة على حبال تطورات الوضع الإقليمي ومسار الحلول فيه.ولا شك ان الاهتمام العربي بترتيب أوضاع سوريا يأتي على حساب الاهتمام بإقفال ملفات الساخنة، وأولها وأخطرها إنهاء لبعض النقاط والمناطق في الجنوب، وهو الأمر الذي بات بيد وحدها برغم محاولات الدول الأخرى العربية وفرنسا المساهمة في تعجيل الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار ونشر في كامل منطقة الجنوب بعد إخلائها من مواقع وأسلحة جنوبي .لكن تبدّى من توسيع الاحتلال لمناطق سيطرته في ومواصلة الاعتداءات على مناطق عديدة، ورفض الانسحاب من لبنان ومواصلة اليومية وعمليات القتل، ان أي تسوية لإنهاء الأعمال العسكرية والعدائية مع لبنان وسوريا ليست قريبة.من هنا ترى مصادر متابعة ان لا حلولَ قريبة لموضوع سلاح حزب الله، وقد تتأخّر معالجة سلاح المخيمات نتيجة الانقسام الفلسطيني بغياب أي ضمانات للبنان بعدم تجدّد العمليات العدائية ، ولعدم تعرّض المخيمات لأي اعتداء أو مشكلات أمنية كبرى، فيما شواهد الاعتداءات اليومية الإسرائيلية على لبنان قائمة يومياً من دون أن تتحرك الدول المعنية الراعية لوقف إطلاق النار.وبرغم الكلام «الإيجابي» اللبناني والفلسطيني الرسمي في موضوع سلاح المخيمات، لم نسمع أي كلام إيجابي في موضوع سلاح حتى الآن، سوى توجه رئيس الجمهورية للحوار مع حزب الله، وموافقة الحزب على هذا الحوار لكن في الوقت المضبوط على الساعة الإقليمية والدولية إذا تحققت انفراجات في الضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطالب اللبنانية المحقّة، وأهمها ضمانات حقيقة تنفيذية بوقف العدوان الإسرائيلي الذي باتت أهدافه محصورة فقط في الضغط على لبنان لتحقيق مطالب سياسية صعبة التحقيق.