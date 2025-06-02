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لبنان

"المعركة المقبلة": اقتراع المغتربين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 01:15
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لفت مصدر دستوري الى أن "القوى السيادية" لن تستسلم في ما خص إنتخاب المغتربين وستلجأ الى المجلس النيابي أولا، ومن ثم الى المجلس الدستوري للطعن بالمادة الخاصة باقتراع المغتربين في القانون الحالي والتي حصرت هذا الحق بالاقتراع لستة مقاعد فقط ، بدلًا من الاقتراع في دوائرهم المسجلين فيها. كما أنه سيتم التحرك ميدانياً في لبنان والخارج حيث ستوقع عدد من العرائض تدعوا للسماح للمغتربين بالتصويت في أقضيتهم وفي قراهم . 
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المصدر لفت الى أن البند سوف يأخذ تجاذبا كبيرا وشد حبال ولكن بالرغم من إصرار "السياديين" هناك رفض تام من قبل "قوى الممانعة" و"التيار الوطني الحر"، وربما "الحزب الإشتراكي".
 
المصدر: لبنان 24
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