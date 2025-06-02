"المعركة المقبلة": اقتراع المغتربين

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لفت مصدر دستوري الى أن "القوى السيادية" لن تستسلم في ما خص إنتخاب المغتربين وستلجأ الى المجلس النيابي أولا، ومن ثم الى للطعن بالمادة الخاصة باقتراع المغتربين في القانون الحالي والتي حصرت هذا الحق بالاقتراع لستة مقاعد فقط ، بدلًا من الاقتراع في دوائرهم المسجلين فيها. كما أنه سيتم التحرك ميدانياً في والخارج حيث ستوقع عدد من العرائض تدعوا للسماح للمغتربين بالتصويت في أقضيتهم وفي قراهم .المصدر لفت الى أن البند سوف يأخذ تجاذبا كبيرا وشد حبال ولكن بالرغم من إصرار "السياديين" هناك رفض تام من قبل "قوى الممانعة" و" "، وربما "الحزب الإشتراكي".