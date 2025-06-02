اغتيالات "هامشية"

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تستمر سياسة الاغتيالات التي تنفذها بحق عناصر من " "، لكن اللافت في الأيام الماضية أن هذه العمليات لم تستهدف شخصيات مطلوبة أو قيادية، بل طالت كوادر عسكرية تتحرك منذ نهاية الحرب داخل قراها، ولم تكن موضوعة سابقًا على لائحة الأهداف لانها كانت مكشوفة ولم تستهدف.وبحسب مصادر مطلعة، فإن إسرائيل باتت، منذ الاسابيع الماضية، تبحث عن أي هدف متاح ضمن صفوف الحزب، حتى لو لم يكن ناشطًا أو فاعلًا ،في محاولة لتوسيع بنك أهدافها وتعويض غياب الإنجازات النوعية القادرة على اصابتها.وتشير المصادر إلى أن تعتمد سياسة الاستنزاف البطيء، عبر استهداف العناصر ذات الطابع المحلي، لتوجيه رسائل أمنية وسياسية مفادها أن لا أحد بمنأى عن الضربات.في المقابل، يعمد حزب الله إلى اتخاذ إجراءات ميدانية للحد من حجم الاختراقات ومنع تكرار مثل هذه العمليات.