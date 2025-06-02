اتحاد بلديات زغرتا: "الراعي الإنمائي" يشترط ويصر

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تتريث معظم في قضاء في موضوع إنتخاب رئيس إتحاد بلديات ، وبالرغم من أن " " لديه تفوُّق بعدد صغير من البلديات ، فيما "حركة الإستقلال" وحلفاؤها لديها تقدم بعدد الأصوات كون البلديات التابعة لها أكبر من حيث عدد الناخبين .وبحسب المعلومات، فان كل هذه الأمور ليست اليوم في ميزان الحسابات لكون " الإنمائي" للقضاء وهو رجل أعمال، يرغب ويصر على أن يكون هناك رئيس إتحاد توافقي يسميه هو بالتحديد من أجل الشروع في الأعمال والإنماء والتطور في القضاء من خلال التوافق والتعاون والتكاتف .