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لبنان

اتحاد بلديات زغرتا: "الراعي الإنمائي" يشترط ويصر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 02:45
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تتريث معظم القوى السياسية في قضاء زغرتا في موضوع إنتخاب رئيس إتحاد بلديات القضاء ، وبالرغم من أن "تيار المردة" لديه تفوُّق بعدد صغير من البلديات ، فيما "حركة الإستقلال" وحلفاؤها لديها تقدم بعدد الأصوات كون البلديات التابعة لها أكبر من حيث عدد الناخبين .
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وبحسب المعلومات، فان كل هذه الأمور ليست اليوم في ميزان الحسابات لكون "الراعي الإنمائي" للقضاء وهو رجل أعمال، يرغب ويصر على أن يكون هناك رئيس إتحاد توافقي يسميه هو بالتحديد من أجل الشروع في الأعمال والإنماء والتطور في القضاء من خلال التوافق والتعاون والتكاتف .
 
المصدر: لبنان 24
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