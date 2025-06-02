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لبنان

جولات رقابية منعا لاستغلال رفع سعر طن

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 03:15
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تنبه مرجع إقتصادي الى إمكان تذرُع عدد من القطاعات وخاصةً مولدات الكهرباء والصناعات الغذائية وشركات التوزيع، برفع سعر طن المازوت 55 دولارا، والشروع الى رفع أسعارهم بطريقةٍ عشوائية من دون أي دراسة.
وقال المصدر إن زيادة ال 55 في المئة على طن المازوت مدروسة من قبل الحكومة ولا داعي الى أي رفع عشوائي للأسعار . 
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المصدر ختم بأن مفتشي وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك سوف يباشرون منذ مطلع الأسبوع بجولاتٍ حاسمة من أجل المراقبة ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين ومستغلي الظرف أبداً وخاصةً أصحاب المولدات وشركات المواد الغذائية والسوبرماركت. كما أن القضاء سيكون مواكبا لهذة الحملة التي تهدف الى حماية المواطن من بعض التجار المستغلين للظروف .



المصدر: لبنان 24
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