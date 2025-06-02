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لبنان

أول نشاط بيئي لبلدية الباروك ـ الفريديس (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:47
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انطلق المجلس البلدي الجديد برئاسة الدكتور فادي محمود بأول نشاط بيئي له بالتعاون مع أهل الضيعة، حيث نفذت حملة تنظيف شملت شوارع نبع الباروك والفريديس والاحياء بهدف المحافظة على جمال الطبيعة ونظافة القرية.
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وستجتمع اليوم الإثنين اللجان المختصة في البلدية لوضع خطة متكاملة للوصول إلى بيئة نظيفة .
 
 
 
 
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