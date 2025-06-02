أول نشاط بيئي لبلدية الباروك ـ الفريديس (صور)

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انطلق الجديد برئاسة محمود بأول نشاط بيئي له بالتعاون مع أهل الضيعة، حيث نفذت حملة تنظيف شملت شوارع نبع والفريديس والاحياء بهدف المحافظة على جمال الطبيعة ونظافة القرية.وستجتمع اليوم الإثنين اللجان المختصة في البلدية لوضع خطة متكاملة للوصول إلى بيئة نظيفة .