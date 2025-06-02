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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال كوكبا

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:55
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أفادت هيئة"أوجيرو" عبر حسابها على "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال كوكبا، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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