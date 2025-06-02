الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان

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أثناء التخطيط للزواج، يجد الكثير من الأزواج أنفسهم أمام مفترق اختيار: هل نُولي اهتمامًا أكبر بيوم العرس الذي لا يتكرر، أم نركّز على الذي يُعد بداية الحياة الزوجية الفعلية؟العرس لحظة احتفال، تُشارك فيها الفرحة مع الأهل والأصدقاء، وتُخلّد بالصور والذكريات. أما شهر العسل، فهو الوقت الخاص الذي يجمع الزوجين بعيدًا عن الضغوط، ويؤسس لمشاعر المودة والانسجام.فأيهما أولى بالاهتمام والميزانية؟ وهل الذكرى الأهم تكمن في ساعات الحفل، أم في أيام الراحة والمغامرة المشتركة بعده؟تقول فدى غزيل (27 عامًا)، عروس مقبلة على الزواج: حلمت دائمًا بعرس أنيق يفرح فيه أهلي وأصدقائي، لكن حين بدأنا في احتساب التكاليف، أدركنا أن المبلغ الذي سندفعه في بضع ساعات يمكن أن يمنحنا شهر عسل مميز في وجهة نحلم بها منذ سنوات.من جهة أخرى، يرى البعض أن الاحتفال أمام الأهل والأصدقاء لا يُعوَّض. إذ تعتبر سلمى الصعيدي (32 عامًا) أن "الزفاف لا يحدث إلا مرة واحدة، وهو فرصة لمشاركة الفرحة، والتعبير عن بداية جديدة وسط محبة الناس".لإلقاء الضوء على الجوانب النفسية لهذا القرار، تحدثنا إلى الأستاذة رشا المتخصصة في العلاقات الزوجية، التي أوضحت أن "شهر العسل ليس مجرد رحلة، بل هو وقت مهم لتأسيس العلاقة على أسس التفاهم والخصوصية بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية".وأضافت إبراهيم: بعض الأزواج يبدأون حياتهم بعد حفلات ضخمة مرهقة نفسيًا وماليًا، ما يترك أثراً سلبياً على أول أيامهم. لذلك أنصح بالتوازن، وأن يكون القرار نابعًا من رؤية مشتركة بين الطرفين، لا لإرضاء الناس فقط.من منظور اقتصادي، يشير منظمو حفلات الزفاف إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو حفلات أصغر حجمًا وأكثر خصوصية، مقابل شهر عسل أكثر غنى بالتجارب والذكريات.وفقًا لتقديرات حديثة، تتراوح تكلفة حفل الزفاف في 8000 $ لحفل متوسط الحجم يضم من 150 إلى 200 ضيف. تشمل هذه التكلفة كل العناصر الأساسية مثل: المكان: 4000$، الطعام والشراب: 1500$، التصوير والفيديو: 500$، الملابس والإكسسوارات: 2000$.تختلف تكلفة شهر العسل حسب الوجهة المختارة، مدة الإقامة، ومستوى الرفاهية المطلوب. فيما يلي تقديرات تقريبية لتكلفة شهر العسل في بعض الوجهات الشهيرة:التكلفة التقديرية لشخصين:: 1,500$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، التأمين، النقل (المدة ٦ أيام): 265$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة (المدة ٣ أيام)تايلاند: 1,588. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة ( المدة ٧ أيام)مصر: 900$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة (المدة ٦ أيام)بين حفل الزفاف الفخم أو شهر العسل المميز ليس مسألة صحيحة أو خاطئة، بل هو انعكاس لأولويات كل ثنائي. المهم أن يكون القرار نابعًا من قناعة مشتركة، لا من ضغط اجتماعي أو تقليد أعمى.