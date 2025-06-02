Advertisement

لبنان

الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
02-06-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1369264-638844523969092568.jpg
Doc-P-1369264-638844523969092568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثناء التخطيط للزواج، يجد الكثير من الأزواج أنفسهم أمام مفترق اختيار: هل نُولي اهتمامًا أكبر بيوم العرس الذي لا يتكرر، أم نركّز على شهر العسل الذي يُعد بداية الحياة الزوجية الفعلية؟
Advertisement
العرس لحظة احتفال، تُشارك فيها الفرحة مع الأهل والأصدقاء، وتُخلّد بالصور والذكريات. أما شهر العسل، فهو الوقت الخاص الذي يجمع الزوجين بعيدًا عن الضغوط، ويؤسس لمشاعر المودة والانسجام.
فأيهما أولى بالاهتمام والميزانية؟ وهل الذكرى الأهم تكمن في ساعات الحفل، أم في أيام الراحة والمغامرة المشتركة بعده؟
تقول فدى غزيل (27 عامًا)، عروس مقبلة على الزواج: حلمت دائمًا بعرس أنيق يفرح فيه أهلي وأصدقائي، لكن حين بدأنا في احتساب التكاليف، أدركنا أن المبلغ الذي سندفعه في بضع ساعات يمكن أن يمنحنا شهر عسل مميز في وجهة نحلم بها منذ سنوات.
من جهة أخرى، يرى البعض أن الاحتفال أمام الأهل والأصدقاء لا يُعوَّض. إذ تعتبر سلمى الصعيدي (32 عامًا) أن "الزفاف لا يحدث إلا مرة واحدة، وهو فرصة لمشاركة الفرحة، والتعبير عن بداية جديدة وسط محبة الناس".
لإلقاء الضوء على الجوانب النفسية لهذا القرار، تحدثنا إلى الأستاذة رشا ابراهيم المتخصصة في العلاقات الزوجية، التي أوضحت أن "شهر العسل ليس مجرد رحلة، بل هو وقت مهم لتأسيس العلاقة على أسس التفاهم والخصوصية بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية".
وأضافت إبراهيم: بعض الأزواج يبدأون حياتهم بعد حفلات ضخمة مرهقة نفسيًا وماليًا، ما يترك أثراً سلبياً على أول أيامهم. لذلك أنصح بالتوازن، وأن يكون القرار نابعًا من رؤية مشتركة بين الطرفين، لا لإرضاء الناس فقط.
من منظور اقتصادي، يشير منظمو حفلات الزفاف إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو حفلات أصغر حجمًا وأكثر خصوصية، مقابل شهر عسل أكثر غنى بالتجارب والذكريات.
وفقًا لتقديرات حديثة، تتراوح تكلفة حفل الزفاف في لبنان 8000 $ لحفل متوسط الحجم يضم من 150 إلى 200 ضيف. تشمل هذه التكلفة كل العناصر الأساسية مثل: المكان: 4000$، الطعام والشراب: 1500$، التصوير والفيديو: 500$، الملابس والإكسسوارات: 2000$.
تختلف تكلفة شهر العسل حسب الوجهة المختارة، مدة الإقامة، ومستوى الرفاهية المطلوب. فيما يلي تقديرات تقريبية لتكلفة شهر العسل في بعض الوجهات الشهيرة:
التكلفة التقديرية لشخصين:
إيطاليا: 1,500$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، التأمين، النقل (المدة ٦ أيام)
تركيا: 265$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة (المدة ٣ أيام)
تايلاند: 1,588. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة ( المدة ٧ أيام)
مصر: 900$. تشمل تذاكر الطيران، الاقامة، الانشطة (المدة ٦ أيام)
الاختيار بين حفل الزفاف الفخم أو شهر العسل المميز ليس مسألة صحيحة أو خاطئة، بل هو انعكاس لأولويات كل ثنائي. المهم أن يكون القرار نابعًا من قناعة مشتركة، لا من ضغط اجتماعي أو تقليد أعمى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كيف كان حفل زفاف كيت ميدلتون مقارنة بالأميرة ديانا؟
lebanon 24
02/06/2025 11:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زفاف شقيقتها ليلى.. ملك زاهر تكشف سبب تأخرها في الزواج
lebanon 24
02/06/2025 11:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نرحب بقرار الإمارات السماح لمواطنيها استئناف السفر للبنان (الحدث)
lebanon 24
02/06/2025 11:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية مقارنة بجولات سابقة
lebanon 24
02/06/2025 11:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-02
04:35 | 2025-06-02
04:24 | 2025-06-02
04:14 | 2025-06-02
04:13 | 2025-06-02
04:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24