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لبنان

اعتصام مرتقب.. نواب "التغيير" يواجهون برّي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 02:24
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علم "لبنان24" أنَّ حشداً من موظفي الجامعة اللبنانية سينفذون اعتصاماً أمام المجلس الدستوري، اليوم الإثنين، والهدف منه الاعتراض على خطوة عدد من "نواب التغيير" الهادفة لتقديم طعن بقانون رسمي ونافذ يقضي بإجراء مباراة محصورة لملء شواغر وظيفيَّة في الجامعة اللبنانية.
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وذكرت المعلومات أنَّ هذا الاعتصام قد تتخلله مشادات مع النواب إذ من الممكن منعهم من الدخول إلى المجلس، علماً أن نواباً آخرين من فريق التغيير يعارضون خطوة تقديم الطعن، ما يثير إنقاساماً في ما بينهم.
 
وتقول مصادر "لبنان24" إنَّ الذين حضروا الطعن، ربطوا خطوتهم بعدم "شرعية" القانون لاعتبارهم أن إجراء مباراة محصورة هو مخالفة، وبالتالي يجب إجراء مباراة مفتوحة.
 
وفعلياً، فإن هذه الخطوة تطال الجامعة اللبنانية التي قد يذهب موظفوها نحو خطوات تصعيدية في حال تقدّم الطعن إذ أنه يساهم في تأخير ملء الشواغر الذي يمثل حاجة ماسة لاستمرارية عملها.
 
المصادر ربطت خطوة نواب "التغيير" برسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة "التنمية والتحرير" باعتبار أنّ النائب أشرف بيضون، العضو في الكتلة، كان من بين النواب الذين قدَّموا اقتراح القانون الذي أقرَّ مؤخراً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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