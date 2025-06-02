البرودة الى انحسار.. هل من موجات لاهبة ستضرب لبنان؟

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أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في انه بعدما شهد للبحر الأبيض المتوسط تراجعاً بدرجات الحرارة ومال الطقس الى البرودة على الجبال وفي مع رياح ناشطة، ستعاود الموجات الحارة نسبيّاً، نشاطها اعتباراً من يوم الخميس نحو وقبرص ولبنان وفلسطين وسوريا والاردن، وذلك بسبب تمدد التيارات المدارية من صحراء وصحراء مصر شرقاً، فيكون في اجواء صيفية اعتيادية بعد الخامس من هذا الشهر، امّا الحديث عن موجات لاهبة تتخطى خلالها درجات الحرارة معدلاتها لهذا الوقت، فليس وارداً حتى الساعة طالما انّ ضغط المنخفض الموسمي مستقر بين 998 و 1000 hpa فوق .طقس يومي الاثنين والثلاثا: ربيعي معتدل، غائم نهارا مع ضباب على الجبال وبارد ليلاًالحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 22 ليلاًفي البقاع: 25 نهاراً و 12 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و 12 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 05 ليلاًالرياح: غربية تنقلب سرعتها بين 15 و 45 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1012hpaالرطوبة:75%حرارة المياه 27 درجة