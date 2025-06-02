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لبنان

البرودة الى انحسار.. هل من موجات لاهبة ستضرب لبنان؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:42
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن انه بعدما شهد الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تراجعاً بدرجات الحرارة ومال الطقس الى البرودة على الجبال وفي البقاع مع رياح ناشطة، ستعاود الموجات الحارة نسبيّاً، نشاطها اعتباراً من يوم الخميس نحو تركيا وقبرص ولبنان وفلسطين وسوريا والاردن، وذلك بسبب تمدد التيارات المدارية من صحراء ليبيا وصحراء مصر شرقاً، فيكون لبنان في اجواء صيفية اعتيادية بعد الخامس من هذا الشهر، امّا الحديث عن موجات لاهبة تتخطى خلالها درجات الحرارة معدلاتها لهذا الوقت، فليس وارداً حتى الساعة طالما انّ ضغط المنخفض الهندي الموسمي مستقر بين 998 و 1000 hpa فوق دول الخليج.
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طقس يومي الاثنين والثلاثا: ربيعي معتدل، غائم نهارا مع ضباب على الجبال وبارد ليلاً

الحرارة على الساحل:  26 نهاراً و 22 ليلاً
في البقاع: 25 نهاراً و  12 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و  12 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و  05 ليلاً
الرياح: غربية تنقلب سرعتها بين 15 و 45 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1012hpa 
الرطوبة:75% 
حرارة المياه 27 درجة




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