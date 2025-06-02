اللجنة التنسيقية لخميس الجسد - زحلة أطلقت شعار اليوبيل

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أطلقت اللجنة التنسيقية لخميس الجسد الإلهي في زحلة شعار اليوبيل المئوي الثاني للأعجوبة التي انقذت المدينة من وباء ، والتي تُعدّ عيد اعيادها.يأتي إطلاق الشعار بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بخميس الجسد يوم 19 حزيران الحالي بمشاركة والأساقفة اعضاء سينودس الكنيسة الرومية الملكية الذي سينعقد للمرة الأولى في احتفالاً باليوبيل.تشهد مدينة بالمناسبة انعقاد مؤتمر الشبيبة الملكية في ايام 14 و 15 حزيران، وانعقاد لانتشار الروم من تنظيم الجمعية الرومية الملكية العالمية في 21 حزيران.وأوضحت اللجنة أن "الشعار المختار لليوبيل يحمل في طياته رمزية عميقة تعبّر عن الإيمان، التجدد والتواصل بين الأجيال"، مشيرة إلى أن "اليوبيل يشكل محطة روحية مهمة لإعادة التأمل في معنى هذا السر المقدّس وتعزيز الالتزام الكنسي".