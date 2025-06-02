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لبنان

اللجنة التنسيقية لخميس الجسد - زحلة أطلقت شعار اليوبيل

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:45
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 أطلقت اللجنة التنسيقية العليا لخميس الجسد الإلهي في زحلة  شعار اليوبيل المئوي الثاني للأعجوبة التي انقذت المدينة من وباء الطاعون ، والتي تُعدّ عيد اعيادها.
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يأتي إطلاق الشعار بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بخميس الجسد يوم 19 حزيران الحالي بمشاركة البطريرك يوسف العبسي والأساقفة اعضاء سينودس الكنيسة الرومية الملكية الذي سينعقد للمرة الأولى في مدينة زحلة احتفالاً باليوبيل.

تشهد مدينة زحلة بالمناسبة انعقاد مؤتمر الشبيبة الملكية في لبنان ايام 14 و 15 حزيران، وانعقاد المؤتمر الثاني لانتشار الروم الملكيين الكاثوليك من تنظيم الجمعية الرومية الملكية الكاثوليكية العالمية في 21 حزيران.

وأوضحت اللجنة أن "الشعار المختار لليوبيل يحمل في طياته رمزية عميقة تعبّر عن الإيمان، التجدد والتواصل بين الأجيال"، مشيرة إلى أن "اليوبيل يشكل محطة روحية مهمة لإعادة التأمل في معنى هذا السر المقدّس وتعزيز الالتزام الكنسي".
 
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