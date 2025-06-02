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لبنان

في أدما.. أمن الدولة يوقف مروّج مخدرات

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:45
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة انه وبناءً لمعلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكّنت دورياتها من توقيف اللبناني (ع.س.) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٥ بجرم ترويج المخدرات.
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وقد ضُبط بحوزته كميات متنوّعة من حبوب الكبتاغون، والكوكايين باز، والترامادول.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
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