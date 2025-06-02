في أدما.. أمن الدولة يوقف مروّج مخدرات

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة انه وبناءً لمعلومات توافرت لدى الإقليمية – ، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكّنت دورياتها من توقيف اللبناني (ع.س.) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٥ بجرم ترويج المخدرات.وقد ضُبط بحوزته كميات متنوّعة من حبوب الكبتاغون، والكوكايين باز، والترامادول.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.