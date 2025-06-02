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لبنان

في ذكرى اغتيال سمير قصير.. هذا ما كتبه رئيس الحكومة

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:47
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على موقع اكس: " في مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة نجحوا في اغتيال جسد  سمير قصير  لكن كلمته بقيت. واليوم أستعيد صوت سمير قصير وفكره وقلمه.هو الذي حمل همّ الحرية والديمقراطية في وجه الاستبداد والوصاية، وكتب بجرأة من يعرف أن الحقيقة لا تُهادِن. وفي ذكراك أقول لك ان كلماتك في "تاريخ بيروت" واهلها تحرس مدينتنا … وان ياسمين دمشق قد فاح…اما فلسطين التي عشقت، فدمها يهدر من غزة إلى جنين … لكن الأمل يكبر كل يوم مع مئات الآلاف الذين يملأون عواصم العالم رافعين علمها."
 
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