في ذكرى اغتيال سمير قصير.. هذا ما كتبه رئيس الحكومة

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على موقع اكس: " في مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة نجحوا في اغتيال جسد سمير قصير لكن كلمته بقيت. واليوم أستعيد صوت وفكره وقلمه.هو الذي حمل همّ الحرية والديمقراطية في وجه الاستبداد والوصاية، وكتب بجرأة من يعرف أن الحقيقة لا تُهادِن. وفي ذكراك أقول لك ان كلماتك في "تاريخ " واهلها تحرس مدينتنا … وان قد فاح…اما التي عشقت، فدمها يهدر من غزة إلى جنين … لكن الأمل يكبر كل يوم مع مئات الآلاف الذين يملأون عواصم العالم رافعين علمها."

في مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة نجحوا في اغتيال جسد سمير قصير لكن كلمته بقيت. واليوم أستعيد صوت سمير قصير وفكره وقلمه.هو الذي حمل همّ الحرية والديمقراطية في وجه الاستبداد والوصاية، وكتب بجرأة من يعرف أن الحقيقة لا تُهادِن.

وفي ذكراك أقول لك ان كلماتك في "تاريخ بيروت" واهلها تحرس… pic.twitter.com/hkTw1es8vu — Nawaf Salam سلام (@nawafasalam) June 2, 2025 Advertisement