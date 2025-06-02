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لبنان

مسعد: للتراجع فورا عن قرار رفع أسعار المحروقات

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:38
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اعتبر النائب شربل مسعد في تصريح، أنه "مرة جديدة، تثبت الطبقة الحاكمة عجزها عن إيجاد حلول عادلة للأزمة الاقتصادية، فتذهب إلى الخيار الأسهل: تحميل المواطن عبء الانهيار. إن قرار رفع أسعار المحروقات ليس سوى خطوة إضافية في مسلسل الإفقار الممنهج، وهو يشكل ضربة قاسية للطبقات المتوسطة والفقيرة التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء".
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ورأى أن "هذا القرار سينعكس سلباً على كل جوانب حياة اللبنانيين: من كلفة النقل، إلى أسعار السلع، إلى فاتورة التدفئة في الشتاء والكهرباء في الصيف. بدل أن تسعى الدولة إلى دعم المواطن وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل، نراها تزيد الضغط عليه وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الاجتماعية".

ورفض "بشدة هذا القرار المجحف"، ودعا "الحكومة إلى التراجع الفوري عنه، والبدء بخطة إصلاح شاملة تبدأ بمكافحة الفساد والهدر، وليس من جيب المواطن الذي لم يعد يحتمل".
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