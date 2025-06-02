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لبنان

بيان من وزارة الإقتصاد والتجارة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:40
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صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:
"كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المركز التالي:
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على الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإقتصاد والتجارة، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة
وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/
المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات: 15/06/2025
يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة
يقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى".
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