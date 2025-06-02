بيان من وزارة الإقتصاد والتجارة.. هذا ما جاء فيه

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:

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"كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المركز التالي:رئيس مجلس إدارة/مدير عامعلى الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإقتصاد والتجارة، ومكتب لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّةوتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات: 15/06/2025يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامةيقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى".