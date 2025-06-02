المرعبي هنّأ المجالس البلدية في عكار

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دعا النائب السابق خلال جولة قام بها مهنئا والاختيارية في العديد من البلدات والقرى إلى "توفير كل الامكانات للبلديات واعطاء المناطق الاولوية من المشاريع الحيوية والتنموية لان الواقع الانمائي والخدماتي في بحاجة ماسة وسريعة الى اهتمام جدي من قبل الحكومة والمعنين ووزارات الخدمات".وأشاد بـ "حراك ودينامية رئيس الجمهورية العماد عون وجولاته العربية التي تعيد للبنان الى الحاضنة العربية وتعزز دوره الريادي"، وقال: "ان منذ تاريخه بنى افضل العلاقات مع وخصوصا التي اعطت الكثير ومازلت كما والكويت وغيرهم".وطالب بـ "ضرورة الإسراع في تشغيل وتفعيل مطار في الذي يشكل رافعة اقتصادية على مختلف الصعد عكاريا وشماليا ولبنانيا".