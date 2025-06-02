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لبنان

المرعبي هنّأ المجالس البلدية في عكار

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:42
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دعا النائب السابق طارق المرعبي خلال جولة قام بها مهنئا المجالس البلدية والاختيارية في العديد من البلدات والقرى إلى "توفير كل الامكانات للبلديات واعطاء المناطق الاولوية من المشاريع الحيوية والتنموية لان الواقع الانمائي والخدماتي في عكار بحاجة ماسة وسريعة  الى اهتمام جدي من قبل الحكومة والمعنين ووزارات الخدمات".
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وأشاد بـ "حراك ودينامية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  وجولاته العربية التي تعيد للبنان الى الحاضنة العربية وتعزز دوره الريادي"، وقال: "ان لبنان منذ تاريخه بنى افضل العلاقات مع الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية التي اعطت  الكثير ومازلت كما الامارات والكويت وغيرهم".

وطالب بـ "ضرورة الإسراع في تشغيل وتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات الذي يشكل رافعة اقتصادية على مختلف الصعد عكاريا وشماليا ولبنانيا".
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