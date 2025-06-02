الراعي: ليقف كلّ منا أمام مسؤولياته

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افتتح البطريرك ، أعمال لأساقفة الأبرشيات خارج النطاق البطريركي الذي انعقد في ، بعنوان:" الابرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي علامات رجاء في قلب "، بمشاركة مطارنة الطائفة في بلدان الانتشار والرؤساء العامين والرئيسات العامات.بعد الصلاة المشتركة، رحب بالمشاركين وقال:"موضوع المؤتمر واضح، وما يطمئننا أن شعبنا الذي يهاجر هناك من يلاقيه ويحتضنه في الخارج، حيث توجد رعايا وأبرشيات منظمة تستقبله، اضافة الى مطارنة محبين يقومون بواجباتهم كاملة، واشكركم جميعا على احتضانكم لأبنائنا، وهذا يدل على أن كل ابرشية من ابرشياتنا في الخارج هي علامة رجاء وأمل وارتياح للكنيسة ولشعبنا"، ولفت الى ان "في بعض الابرشيات هناك حاجة لكهنة ليقوموا بعملهم كاملا، لذلك على الكنيسة المحلية في واجب إرسال الكهنة الذين هم القوة بيد الأسقف، وفي هذا المؤتمر يجب أن نعالج هذه المواضيع بكل جوانبها".وختم مجددا الشكر للمشاركين والنجاح لهذا المؤتمر "وان يقف كل واحد منا أمام مسؤولياته بما يمثل".ثم عرض الأب للانجازات والأهداف والمقررات التي تحققت في المؤتمر السادس الذي انعقد في اوستراليا في العام 2023.بعدها بدأت جلسات عمل المؤتمر المغلقة التي تستمر ليومين، على ان يصدر في نهايته البيان الختامي ويتضمن المقررات والتوصيات والمواضيع التي تم بحثها.