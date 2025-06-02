Advertisement

لبنان

الدفاع المدني: 106 مهمات خلال 24 ساعة

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1369319-638844582243105901.jpg
Doc-P-1369319-638844582243105901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت 106 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
Advertisement

-اخماد حرائق: 78: أعشاب: 63، أحراج: 1، نفايات: 5، كهرباء: 1، قصب: 1، آليات متنوعة 3، خيم: 1، أشجار مثمرة: 1، منزل: 1، منور مبنى: 1 

-انقاذ: 1

-اسعاف: 13: حالات طارئة: 2، حوادث سير:8، نقل مرضى: 3، 

-خدمات عامة: 1

-سلامة عامة: 13
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: 89 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
02/06/2025 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمات الدفاع المدني خلال ال24 ساعة الماضية
lebanon 24
02/06/2025 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال 24 ساعة... إستشهاد 106 أشخاص في غزة
lebanon 24
02/06/2025 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 86 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية
lebanon 24
02/06/2025 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-02
04:35 | 2025-06-02
04:24 | 2025-06-02
04:14 | 2025-06-02
04:13 | 2025-06-02
04:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24