الدفاع المدني: 106 مهمات خلال 24 ساعة

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أفادت ان عناصرها نفذت 106 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 78: أعشاب: 63، أحراج: 1، نفايات: 5، كهرباء: 1، قصب: 1، آليات متنوعة 3، خيم: 1، أشجار مثمرة: 1، منزل: 1، منور مبنى: 1-انقاذ: 1-اسعاف: 13: حالات طارئة: 2، حوادث سير:8، نقل مرضى: 3،-خدمات عامة: 1-سلامة عامة: 13