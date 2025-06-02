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لبنان
الدفاع المدني: 106 مهمات خلال 24 ساعة
Lebanon 24
02-06-2025
|
03:49
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أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
ان عناصرها نفذت 106 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
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-اخماد حرائق: 78: أعشاب: 63، أحراج: 1، نفايات: 5، كهرباء: 1، قصب: 1، آليات متنوعة 3، خيم: 1، أشجار مثمرة: 1، منزل: 1، منور مبنى: 1
-انقاذ: 1
-اسعاف: 13: حالات طارئة: 2، حوادث سير:8، نقل مرضى: 3،
-خدمات عامة: 1
-سلامة عامة: 13
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