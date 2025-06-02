في الذكرى العشرين لاغتياله.. "بيان الحلم" تحيّة لسمير قصير بالصوت والكلمة ورمزية المكان

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أعلنت "مؤسسة سمير قصير في بيان" أنها تقدم في الذكرى العشرين لاغتياله تحيّة خاصة ومؤثّرة ضمن السابعة عشرة من "مهرجان ربيع "، من خلال التجهيز الفنّي ، بعنوان "بيان الحلم" للفنّان روي ديب. بدأت فاعليات الدورة في 1 الحالي وتستمر لغاية 8 منه، في ساحة سمير قصير .تميّز مساء أمس بحسب بيان، بمشاركة رسمية وثقافية رفيعة، وحضور رئيس الحكومة ، غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا لحّود ووزير العدل عادل ، والنواب: ، ، ميشال ، وحليمة قعقور، سفيرة سندرا دو وال، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية من والخارج.بيرانبعد تقديم من روي ديب لرمزية التجهيز ورسالة استمرار الحلم، ألقى الكاتب الفرنسي جان - بيران، كلمة مؤثرة عن كتابه الجديد، عن مذكرات الإعلامية الراحلة ورئيسة مؤسسة سمير قصير جيزيل ، متناولاً فيه قصة جيزيل وسمير، والحب الذي جمعهما، والتحديات التي واجهتهما. وقال: "قبل رحيلها، خطرت لها فكرة كتاب عن قصتهما. كيف التقيا، وكيف وقعا ، وكل الصعوبات التي واجهاها في طريقهما، والعثرات، والمواقف، وكيف تورطت أجزاء كاملة من في معارضة سعادتهما".ختم: "هما العائلة التي نختارها، تلك التي نصنعها بالحلم المشترك، بالقيم التي لا تُشترى، وبالذاكرة التي لا تنحني. عائلة كتبت الحب كثورة، والعدالة كمعرفة، والحرية كقضية".سلامةأما الوزير سلامة، فقال: "كنتَ يا سمير منشغلاً بقضية الهوية، وغيرك كان يصعب عليه المواءمة بين انتمائه للبنان وانتمائه للعروبة، لكن الأمر كان سهلاً عليك، لأنك كنتَ تعلم أن الهوية مادة غير صلبة، إنها مادة لَدِنة، والحرية تقتضي أن يعيد كلٌّ منا صياغتها كل صباح. كنتَ لبنانياً حتى النخاع، وكنتَ تعتبر أن الهوية لا تحتمل وصايةً خارجية، وخصوصاً إن كانت "أخوية". كنتَ نموذجاً للمثقف النقدي، وكان الالتزام جزءاً من هويتك الثقافية".خوريوألقت مديرة "الوكالة من أجل المساواة" رنا خوري ، كلمة شددت فيها على أهمية العدالة والحرية في إرث سمير وجيزيل، واعتبرت أن "بيان الحلم هو أكثر من مشروع فني، بل نداء للتغيير ولإعادة تخيّل المشرق خارج حدود القمع والتقليد".ختمت: "يجتمع في هذا العمل كل من سمير، الذي كتب وفكّر وناضل فدفع حياته ثمناً، وجيزيل، التي حملت الحكاية على كتفيها، وإلياس خوري، الذي ردّ بالرواية حين خرس العالم".حلم حيّ... ذاكرة نابضةولفتت مؤسسة سمير قصير في بيانها الى أنه "في قلب هذا التجهيز الفنّي ينبض "بيان الحلم"، الذي كتبه سمير قصير عام 2004 في أحلك لحظات القمع الشديد، وقد أُعيد تصوّره وإحياؤه اليوم ليبقى دعوة مفتوحة للحلم النابض وإعادة رسم الآفاق السياسية الجديدة. سيسمع الزوّار صوت إلياس خوري يقرأ النص، فيما يتردّد في الخلفية صوت جيزيل خوري، كأنها تقول: "إن الحلم ممكن"، رغم كل ما تفرضه خيبات السياسة وغيمات الحزن. "بيان الحلم" ليس نُصُباً تذكارياً جامداً، بل هو حوار بين الذاكرة الحيّة واللغة النابضة والصوت المدوّي، هو مساحة مستعادة في قلب المدينة، ودعوة مفتوحة إلى التأمّل، والوعي السياسي، والتمسّك بالحلم".وأشار البيان إلى أن "بيان الحلم" مُتاح للجميع من 1 حزيران الى 8 منه في ساحة سمير قصير، وسط بيروت، من العاشرة صباحا" حتى الثامنة مساء".