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لبنان
مرقص بحث وسفير المكسيك تعزيز العلاقات الاعلامية
Lebanon 24
02-06-2025
|
05:26
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استقبل
وزير الإعلام
بول مرقص
، في مكتبه في الوزارة،
سفير المكسيك
في
لبنان
فرانسيسكو
روميرو
بوك، يرافقه مترجمة السفارة سنا
حيدر
.
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وعقب اللقاء، أشار السفير بوك إلى أنّه ناقش مع الوزير
مرقص
الذكرى السنوية لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمكسيك في عام 1945، كاشفًا عن تحضيرات تقوم بها الحكومة المكسيكية وسفارتها في
بيروت
لإقامة سلسلة نشاطات خاصة بالمناسبة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستحظى باهتمام لافت.
وأضاف: "تطرقنا أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين
وزارة الإعلام
والسفارة المكسيكية، وآليات العمل المشترك في المرحلة المقبلة".
من جهته
، اقترح الوزير مرقص مجموعة مبادرات، أبرزها تزويد وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان ببرامج ومواد توثيقية، بهدف توطيد العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.
بدوره، أعرب السفير بوك عن التزامه بدعم الوزارة والتلفزيون الرسمي، والعمل على تلبية احتياجاتهما في هذا الإطار.
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