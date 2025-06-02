مرقص بحث وسفير المكسيك تعزيز العلاقات الاعلامية

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استقبل ، في مكتبه في الوزارة، في بوك، يرافقه مترجمة السفارة سنا .وعقب اللقاء، أشار السفير بوك إلى أنّه ناقش مع الوزير الذكرى السنوية لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمكسيك في عام 1945، كاشفًا عن تحضيرات تقوم بها الحكومة المكسيكية وسفارتها في لإقامة سلسلة نشاطات خاصة بالمناسبة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستحظى باهتمام لافت.وأضاف: "تطرقنا أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين والسفارة المكسيكية، وآليات العمل المشترك في المرحلة المقبلة".، اقترح الوزير مرقص مجموعة مبادرات، أبرزها تزويد وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان ببرامج ومواد توثيقية، بهدف توطيد العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.بدوره، أعرب السفير بوك عن التزامه بدعم الوزارة والتلفزيون الرسمي، والعمل على تلبية احتياجاتهما في هذا الإطار.