Advertisement

لبنان

مرقص بحث وسفير المكسيك تعزيز العلاقات الاعلامية

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1369357-638844641279603565.png
Doc-P-1369357-638844641279603565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك، يرافقه مترجمة السفارة سنا حيدر.
Advertisement

وعقب اللقاء، أشار السفير بوك إلى أنّه ناقش مع الوزير مرقص الذكرى السنوية لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمكسيك في عام 1945، كاشفًا عن تحضيرات تقوم بها الحكومة المكسيكية وسفارتها في بيروت لإقامة سلسلة نشاطات خاصة بالمناسبة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستحظى باهتمام لافت.

وأضاف: "تطرقنا أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام والسفارة المكسيكية، وآليات العمل المشترك في المرحلة المقبلة".

من جهته، اقترح الوزير مرقص مجموعة مبادرات، أبرزها تزويد وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان ببرامج ومواد توثيقية، بهدف توطيد العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.

بدوره، أعرب السفير بوك عن التزامه بدعم الوزارة والتلفزيون الرسمي، والعمل على تلبية احتياجاتهما في هذا الإطار.
مواضيع ذات صلة
مرقص عرض مع سفير أوستراليا العلاقات الإعلامية
lebanon 24
02/06/2025 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث وسفير هنغاريا في تعزيز التعاون القانوني والتأهيلي
lebanon 24
02/06/2025 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية والتقى اللجنة الفنية في الضمان
lebanon 24
02/06/2025 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث والسفير الأردني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل
lebanon 24
02/06/2025 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-06-02
09:20 | 2025-06-02
09:03 | 2025-06-02
09:01 | 2025-06-02
09:00 | 2025-06-02
08:44 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24