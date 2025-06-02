الحاج حسن ينتقد التركيز على سلاح المقاومة: أين السيادة من الجرائم الإسرائيلية؟

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أكد رئيس تكتل نواب – الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقيم في بلدة لأحد " على طريق "، أنّ " من أكثر الأطراف استعدادًا للحوار والنقاش الدائم في مختلف الداخلية، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية".وتوجّه إلى بعض القوى والشخصيات والإعلاميين قائلاً: "لماذا لا يتم تسليط الضوء، ولو قليلًا، على استمرار والاعتداءات ، بدلاً من التركيز المستمر على سلاح ؟ بغضّ النظر عن خلافاتكم السياسية معنا".وتابع: "ألا يستحق اللبنانيون منكم أن تذكروا في كتاباتكم وتصريحاتكم أن هناك احتلالًا مستمرًا لعدد من النقاط الحدودية، وعدوانًا يوميًا يؤدي إلى سقوط وجرحى، وانتهاكًا متكرّرًا للسيادة ؟".وأضاف: "نحن كلبنانيين نعالج أمورنا بالحوار والتفاهم، لكن لماذا يواصل العدو اعتداءاته؟ وإذا كنتم تتحدثون عن السيادة، فهل يُسمح للإسرائيلي أن يقتل مواطنين لبنانيين فقط لأنكم مختلفون معهم سياسيًا؟ هل هذه هي السيادة التي تنادون بها؟".وسأل الحاج حسن الحكومة والقوى التي تصف نفسها بـ"السيادية" عن سبب التأخير في إطلاق خطة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، معتبرًا أنّ "الذريعة بعدم توفر التمويل لا تعفي الدولة من وضع آلية واضحة"، متسائلًا: "إلى متى سيبقى عاجزًا عن اتخاذ قرار بشأن هذه الآلية؟ وكيف يمكن تفسير هذا التلكؤ؟".وتابع: "تريدون من بيئة المقاومة أن تصمت، أليسوا مواطنين لبنانيين دمرت منازلهم وأرزاقهم؟ هل الدولة مجرد ضرائب ورسوم وشعارات سيادة نظرية؟ الدولة الحقيقية هي التي تنصف مواطنيها، وبيئة المقاومة جزء أساسي من هذا الشعب، ومن حقها أن تعبر عن رأيها كما تطالبونها باحترام رأيكم".وأشار إلى أنّ "نتائج الأخيرة أثبتت، بالأرقام، حضور هذه البيئة وقوتها في محيطها"، شاكرًا باسم قيادة حزب الله "أهل المقاومة على ثباتهم الذي لن يتغير، من والضاحية الجنوبية إلى وبعلبك الهرمل والجنوب وبيروت".وختم الحاج حسن قائلاً: "في المرحلة المقبلة، سنتوجه إلى أهلنا في كل البلدات لنؤكد مجددًا على وحدة الصف بعد انتهاء الانتخابات، ولنجدد مع سيد المقاومة، ومع ، ومع الشيخ نعيم : إنا على العهد باقون".