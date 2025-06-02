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لبنان

الحاج حسن ينتقد التركيز على سلاح المقاومة: أين السيادة من الجرائم الإسرائيلية؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:39
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أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي أقيم في بلدة حربتا لأحد "الشهداء على طريق القدس"، أنّ "حزب الله من أكثر الأطراف استعدادًا للحوار والنقاش الدائم في مختلف القضايا الداخلية، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية".
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وتوجّه إلى بعض القوى والشخصيات والإعلاميين قائلاً: "لماذا لا يتم تسليط الضوء، ولو قليلًا، على استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، بدلاً من التركيز المستمر على سلاح المقاومة؟ بغضّ النظر عن خلافاتكم السياسية معنا".

وتابع: "ألا يستحق اللبنانيون منكم أن تذكروا في كتاباتكم وتصريحاتكم أن هناك احتلالًا مستمرًا لعدد من النقاط الحدودية، وعدوانًا يوميًا يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى، وانتهاكًا متكرّرًا للسيادة اللبنانية؟".

وأضاف: "نحن كلبنانيين نعالج أمورنا بالحوار والتفاهم، لكن لماذا يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته؟ وإذا كنتم تتحدثون عن السيادة، فهل يُسمح للإسرائيلي أن يقتل مواطنين لبنانيين فقط لأنكم مختلفون معهم سياسيًا؟ هل هذه هي السيادة التي تنادون بها؟".

وسأل الحاج حسن الحكومة والقوى التي تصف نفسها بـ"السيادية" عن سبب التأخير في إطلاق خطة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، معتبرًا أنّ "الذريعة بعدم توفر التمويل لا تعفي الدولة من وضع آلية واضحة"، متسائلًا: "إلى متى سيبقى مجلس الوزراء عاجزًا عن اتخاذ قرار بشأن هذه الآلية؟ وكيف يمكن تفسير هذا التلكؤ؟".

وتابع: "تريدون من بيئة المقاومة أن تصمت، أليسوا مواطنين لبنانيين دمرت إسرائيل منازلهم وأرزاقهم؟ هل الدولة مجرد ضرائب ورسوم وشعارات سيادة نظرية؟ الدولة الحقيقية هي التي تنصف مواطنيها، وبيئة المقاومة جزء أساسي من هذا الشعب، ومن حقها أن تعبر عن رأيها كما تطالبونها باحترام رأيكم".

وأشار إلى أنّ "نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة أثبتت، بالأرقام، حضور هذه البيئة وقوتها في محيطها"، شاكرًا باسم قيادة حزب الله "أهل المقاومة على ثباتهم الذي لن يتغير، من جبل لبنان والضاحية الجنوبية إلى البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب وبيروت".

وختم الحاج حسن قائلاً: "في المرحلة المقبلة، سنتوجه إلى أهلنا في كل البلدات لنؤكد مجددًا على وحدة الصف بعد انتهاء الانتخابات، ولنجدد العهد مع سيد المقاومة، ومع الرئيس نبيه بري، ومع الشيخ نعيم قاسم: إنا على العهد باقون".
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