نقابات الجنوب تحذر: قرار رفع الجعالة سيشعل الأسعار ويُثقل كاهل العمال

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استنكر لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، قرار الحكومة رفع الجعالة على مادتي البنزين والمازوت، محذرًا من تداعيات هذا القرار الذي سينعكس حتمًا على أسعار السلع والخدمات، نظرًا لارتباطها المباشر بكلفة المحروقات.واعتبر الاتحاد أن "المبررات التي تسوقها الحكومة تحت عنوان إنقاذ مالية الدولة وتغطية نفقاتها غير مقنعة"، مشيرًا إلى أن "الموارد المالية متوافرة بكثرة، لكن الإصرار مستمر على عدم المساس بجني أرباح الأغنياء، وأصحاب الاحتكارات، والمصارف التي راكمت الثروات من خلال الهندسات المالية والفوائد المرتفعة، بالإضافة إلى الدعم المشبوه الذي استفاد منه كبار التجار والمضاربين، وشاغلو الأملاك البحرية الذين يدفعون مبالغ زهيدة، فضلًا عن التهرب الضريبي المستشري بين أصحاب النفوذ".وشدد البيان على أن "الطريق إلى الإصلاح يبدأ بإرساء نظام ضريبي عادل، يعتمد على الضريبة التصاعدية، ويخفف العبء عن كاهل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، بدلًا من الاستمرار بفرض الضرائب بشكل عشوائي".وختم الاتحاد مؤكّدًا أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة للتشاور مع مختلف الهيئات النقابية، بهدف اتخاذ موقف عملي مناسب إزاء ما وصفه بـ"الجريمة الاجتماعية بحق الفئات الشعبية".