Advertisement

لبنان

جشي: العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1369371-638844662764832615.png
Doc-P-1369371-638844662764832615.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، خلال احتفال تكريمي لأحد الشهداء، نظمه "حزب الله" في النادي الحسيني لبلدة صديقين الجنوبية، أنّ "لبنان يواجه عدوًا متوحشًا لا يحترم عهودًا أو مواثيق دولية، ولا يلتزم بأي من قرارات الأمم المتحدة أو شرعة حقوق الإنسان".
Advertisement

وأضاف جشي، أمام حشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات دينية واجتماعية، أنّ "العدو الإسرائيلي لا يعترف إلا بلغة القوة والمقاومة المسلحة"، مشيرًا إلى أن "رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الاحتلال يمارس انتهاكاته اليومية من قتل للمدنيين واعتداء على السيادة اللبنانية".

ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين، معتبرًا أن "المعالجات الحالية قاصرة ولا ترقى لمستوى التحديات". وقال: "صحيح أننا ما زلنا نضبط النفس ونحترم الاتفاق، لكن لا يمكن أن تبقى دماؤنا وسيادتنا مستباحة إلى ما لا نهاية، فشعبنا الذي صبر وضحى لن يتردد في الدفاع عن نفسه وكرامته، ولن يقبل بأن يُذلّ أو يُكسر".

وفي ما يتعلق بزيارة المبعوثة الأميركية المتوقعة إلى بيروت، مورغان أورتاغوس، شدد جشي على أن "الولايات المتحدة شريك مباشر للعدو في جرائمه بحق لبنان والمنطقة، ولا ننتظر من هذه الزيارة أي خير، لأنها تمثل مشروعًا يعمل على إخضاع الشعوب ونهب الثروات، ونحن غير معنيين بما تمليه على من يخشى سطوتها ويُساير أجندتها".

وختم جشي بالتأكيد على "ضرورة التصدي لأطماع العدو الإسرائيلي في الأرض والثروات اللبنانية"، قائلاً: "من يظن أن الصهاينة ليسوا أعداء لكل اللبنانيين فهو واهم، ونحن ماضون في خيار المقاومة لأننا نؤمن أن لبنان لا يُحمى إلا بالعزة والكرامة، لا بالاستجداء والارتهان".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني: موسكو لا تفهم لغة الدبلوماسية وحان الوقت لمواجهتها بلغة العقوبات وزيادة دعم كييف
lebanon 24
02/06/2025 16:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: من لا يفهم بالقوة سنُفهمه بمزيد من القوة
lebanon 24
02/06/2025 16:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: لا يمكن كبح جماح روسيا إلا بالقوة فقط ...قوة الولايات المتحدة وأوروبا
lebanon 24
02/06/2025 16:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يلقي قنابل صوتية باتجاه حيّ المرج في كفرشوبا
lebanon 24
02/06/2025 16:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-06-02
09:20 | 2025-06-02
09:03 | 2025-06-02
09:01 | 2025-06-02
09:00 | 2025-06-02
08:44 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24