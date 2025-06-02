جشي: العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، خلال احتفال تكريمي لأحد ، نظمه " " في النادي لبلدة صديقين الجنوبية، أنّ " يواجه عدوًا متوحشًا لا يحترم عهودًا أو مواثيق دولية، ولا يلتزم بأي من قرارات أو شرعة حقوق الإنسان".وأضاف جشي، أمام حشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات دينية واجتماعية، أنّ "العدو الإسرائيلي لا يعترف إلا بلغة القوة والمقاومة المسلحة"، مشيرًا إلى أن "رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال يمارس انتهاكاته اليومية من قتل للمدنيين واعتداء على السيادة ".ودعا إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين، معتبرًا أن "المعالجات الحالية قاصرة ولا ترقى لمستوى التحديات". وقال: "صحيح أننا ما زلنا نضبط النفس ونحترم الاتفاق، لكن لا يمكن أن تبقى دماؤنا وسيادتنا مستباحة إلى ما لا نهاية، فشعبنا الذي صبر وضحى لن يتردد في الدفاع عن نفسه وكرامته، ولن يقبل بأن يُذلّ أو يُكسر".وفي ما يتعلق بزيارة المبعوثة الأميركية المتوقعة إلى ، ، شدد جشي على أن " شريك مباشر للعدو في جرائمه بحق لبنان والمنطقة، ولا ننتظر من هذه الزيارة أي خير، لأنها تمثل مشروعًا يعمل على إخضاع الشعوب ونهب الثروات، ونحن غير معنيين بما تمليه على من يخشى سطوتها ويُساير أجندتها".وختم جشي بالتأكيد على "ضرورة التصدي لأطماع العدو الإسرائيلي في الأرض والثروات اللبنانية"، قائلاً: "من يظن أن ليسوا أعداء لكل اللبنانيين فهو واهم، ونحن ماضون في خيار لأننا نؤمن أن لبنان لا يُحمى إلا بالعزة والكرامة، لا بالاستجداء والارتهان".