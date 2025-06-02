من عين التينة... سلام عن محمد رعد: "أهلا وسهلا فيه وبالحزب"

قال رئيس الحكومة "لم أصرّح بأيّ شيء خارج البيان الوزاريّ، ورئيس مجلس النواب وبرّي أكثر من متفهم، ومستمرون في حشد الدعم لإعادة الإعمار".

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وأضاف سلام من : "نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار"، وتابع: "طموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من ، وهذا ما حصل".

وقال: "تارك محل للودّ مع ، وأهلا وسهلا فيه وبـ"الحزب" وقت يلي بيريدوا"، وأضاف: "أبوابي مفتوحة أو في السرايا".