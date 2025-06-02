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لبنان

من عين التينة... سلام عن محمد رعد: "أهلا وسهلا فيه وبالحزب"

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:00
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قال رئيس الحكومة نواف سلام "لم أصرّح بأيّ شيء خارج البيان الوزاريّ، ورئيس مجلس النواب نبيه وبرّي أكثر من متفهم، ومستمرون في حشد الدعم لإعادة الإعمار".
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وأضاف سلام من عين التينة: "نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار"، وتابع: "طموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي، وهذا ما حصل".
 
 
 
وقال: "تارك محل للودّ مع النائب محمد رعد، وأهلا وسهلا فيه وبـ"الحزب" وقت يلي بيريدوا"، وأضاف: "أبوابي مفتوحة في المنزل أو في السرايا".
 
 
 
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