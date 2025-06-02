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لبنان

فضل الله: الحكومة عاجلت اللبنانيين بضريبة بدل معالجة أزماتهم

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:05
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح من مجلس النواب، أن "الحكومة بدل أن تبادر إلى معالجة القضايا المعيشية الضاغطة، عاجلت اللبنانيين بفرض ضريبة جديدة، لتضيف بذلك عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين".
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وقال: "المواطنون انتظروا تحسنًا في التغذية الكهربائية كما وُعدوا، وخفضًا في الفاتورة اليومية، لكن بدلاً من ذلك، باتوا على موعد أسبوعي مع جدول أسعار جديد للمحروقات، ما سينعكس ارتفاعًا في مختلف أسعار السلع، ولا سيما فاتورة الكهرباء الرسمية والخاصة".

واعتبر فضل الله أن "الناس كانت تترقب خطوات إصلاحية جدية، تبدأ باعتماد الكفاءة في التعيينات، ومكافحة الفساد، والعمل على استعادة أموال المودعين، بدل الاكتفاء بوعود بقيت حبرًا على ورق"، مضيفًا أن "ما حصل من إثارة إعلامية عبر مواقف سياسية لا تنسجم مع البيان الوزاري، تُرجم في النهاية بضربة موجعة لجيوب المواطنين، في توقيت دقيق يحتاج فيه اللبنانيون إلى قرارات تخفف عنهم، لا تزيد من معاناتهم".

وختم فضل الله مؤكّدًا أن "صوتنا المعترض داخل الحكومة هو نفسه خارجها، وهذه الزيادة مرفوضة. معالجة الوضع المالي لا يجب أن تكون على حساب الناس، بل من خلال إصلاحات حقيقية ومسؤولة".
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