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لبنان

​عند شاطىء مسبح صيدا... هذا ما حصل مع إمرأة

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ن.أ بجروحٍ في قدمها، بعدما هاجمتها كلاب شاردة أثناء ممارستها رياضة المشي، في محلة شاطئ مسبح صيدا الشعبيّ.
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وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
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