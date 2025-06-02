​عند شاطىء مسبح صيدا... هذا ما حصل مع إمرأة

أفادت مندوبة " " عن إصابة ن.أ بجروحٍ في قدمها، بعدما هاجمتها كلاب شاردة أثناء ممارستها رياضة المشي، في محلة شاطئ مسبح الشعبيّ.

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وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.