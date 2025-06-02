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لبنان

نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:54
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شاركت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) في الاجتماع الاستثنائي للجنة الصحة النيابية، بدعوة من رئيسها النائب بلال عبد الله، بحضور وزيري الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصار، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، والأجهزة الأمنية المعنية.
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ومثّل النقابة في الاجتماع نائب الرئيس عدنان دندن وأمين المال مروان حكيم، حيث عرض الوفد آلية عمل شركات الاستيراد والإجراءات المعتمدة لمكافحة تهريب الأدوية وضبط السوق.

ورأت النقابة أن الاجتماع شكّل انطلاقة عملية وجدية في مسار مواجهة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة التي تغزو السوق اللبناني، مؤكدة التزامها التام بالتعاون مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية، لحماية القطاع.

وأكدت أن جميع الأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة والمستوردة من الشركات العالمية متوفرة في السوق، مشيرة إلى أن المستحضرات التي تدخل عبر قنوات غير شرعية "ليست دواءً"، لعدم إثبات مكوناتها أو خضوعها لرقابة رسمية.

كما أعربت النقابة عن ثقتها بدور وزير الصحة في ملاحقة الشبكات غير الشرعية والصيدليات المخالفة، مؤكدة تضامنها مع نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في مطالبة الصيدليات باستعادة دورها كمكان آمن للمرضى. ودعت إلى محاسبة المخالفين بلا استثناء، مشددة على ضرورة المتابعة القضائية الحثيثة لجميع الملفات المحالة من وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

وفي الختام، دعت النقابة إلى وضع حدّ نهائي لتهريب الأدوية لما له من تداعيات كارثية على صحة المواطنين وتهديد مباشر للأمن الصحي، مشددة على أهمية ترجمة نتائج الاجتماع إلى خطة تنفيذية واضحة وفاعلة تُطبق على الجميع. 
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