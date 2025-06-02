80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري

أصدر معهد البحوث
الصناعية بيانًا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية، المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيار 2025، وجاء فيه:
البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4003 بيانات جمركية
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 20 بيانًا جمركيًا
البيانات التي تبيّن بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 1132 بيانًا جمركيًا
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (الخاضعة للمواصفات الأفقية): 470 بيانًا جمركيًا
البيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2381 بيانًا جمركيًا
البيانات التي كُشف عليها خلال الفترة أعلاه: 2582 بيانًا جمركيًا
البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 80 بيانًا جمركيًا، توزّعت كالتالي:
مسحوق غسيل: 2
مستحضرات تجميل: 6
أدوات تلحيم: 3
أجهزة ولوازم كهربائية: 52
بلاط سيراميك وأدوات صحية: 9
زيوت معدنية: 3
أجهزة ضغط: 1
مفروشات: 2
أجهزة طاقة: 2
البيانات غير المطابقة توزعت إلى نوعين:
غير مطابقة من حيث نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو نقص في المستندات، وتمّت معالجتها بالتّصحيح: 77 بيانًا جمركيًا
غير مطابقة بشكل نهائي ومُنع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية
: 3 بيانات جمركية، وهي:
زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 410 – الكمية 700 غالون – بلد المنشأ: تركيا
– مرفأ بيروت
منظف على شكل أقراص – نسبة الفوسفور أكثر من الحد الأقصى
– الكمية 24 قطعة – بلد المنشأ: إيطاليا
– مرفأ بيروت
محارم معطرة – تلوث جرثومي – الكمية 23,040 قطعة – بلد المنشأ: تركيا – مرفأ طرابلس
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