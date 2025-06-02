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لبنان

80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:16
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أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية، المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيار 2025، وجاء فيه:
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البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4003 بيانات جمركية

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 20 بيانًا جمركيًا

البيانات التي تبيّن بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 1132 بيانًا جمركيًا

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (الخاضعة للمواصفات الأفقية): 470 بيانًا جمركيًا

البيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2381 بيانًا جمركيًا

البيانات التي كُشف عليها خلال الفترة أعلاه: 2582 بيانًا جمركيًا

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 80 بيانًا جمركيًا، توزّعت كالتالي:

مسحوق غسيل: 2

مستحضرات تجميل: 6

أدوات تلحيم: 3

أجهزة ولوازم كهربائية: 52

بلاط سيراميك وأدوات صحية: 9

زيوت معدنية: 3

أجهزة ضغط: 1

مفروشات: 2

أجهزة طاقة: 2

البيانات غير المطابقة توزعت إلى نوعين:

غير مطابقة من حيث نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو نقص في المستندات، وتمّت معالجتها بالتّصحيح: 77 بيانًا جمركيًا

غير مطابقة بشكل نهائي ومُنع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية: 3 بيانات جمركية، وهي:

زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 410 – الكمية 700 غالون – بلد المنشأ: تركيا – مرفأ بيروت

منظف على شكل أقراص – نسبة الفوسفور أكثر من الحد الأقصى – الكمية 24 قطعة – بلد المنشأ: إيطاليا – مرفأ بيروت

محارم معطرة – تلوث جرثومي – الكمية 23,040 قطعة – بلد المنشأ: تركيا – مرفأ طرابلس.
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