80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري

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أصدر الصناعية بيانًا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية، المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيار 2025، وجاء فيه:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 4003 بيانات جمركيةالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 20 بيانًا جمركيًاالبيانات التي تبيّن بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 1132 بيانًا جمركيًاالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (الخاضعة للمواصفات الأفقية): 470 بيانًا جمركيًاالبيانات التي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2381 بيانًا جمركيًاالبيانات التي كُشف عليها خلال الفترة أعلاه: 2582 بيانًا جمركيًاالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 80 بيانًا جمركيًا، توزّعت كالتالي:مسحوق غسيل: 2مستحضرات تجميل: 6أدوات تلحيم: 3أجهزة ولوازم كهربائية: 52بلاط سيراميك وأدوات صحية: 9زيوت معدنية: 3أجهزة ضغط: 1مفروشات: 2أجهزة طاقة: 2البيانات غير المطابقة توزعت إلى نوعين:غير مطابقة من حيث نقص أو خطأ في المعلومات التقنية أو نقص في المستندات، وتمّت معالجتها بالتّصحيح: 77 بيانًا جمركيًاغير مطابقة بشكل نهائي ومُنع إدخالها إلى الأراضي : 3 بيانات جمركية، وهي:زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 410 – الكمية 700 غالون – بلد المنشأ: – مرفأمنظف على شكل أقراص – نسبة الفوسفور أكثر من الحد – الكمية 24 قطعة – بلد المنشأ: – مرفأ بيروتمحارم معطرة – تلوث جرثومي – الكمية 23,040 قطعة – بلد المنشأ: تركيا – مرفأ .