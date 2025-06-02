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لبنان

وزارة من دون موظفين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 07:25
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تشهد وزارة الصحة على عدم انتظامٍ يمارسه بعض الموظفين الذين يتغيبون عن العمل بشكل مفاجئ رغم توافد المواطنين إلى هناك لإنجاز معاملاتهم.
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ومؤخراً، أُبلغ مواطنون أن موظفين في الوزارة قرروا الإضراب عن العمل لأسباب غير معروفة، علماً أنَّ بعضهم كان أبلغ أصحاب معاملات عبر الهاتف أن الأعمال تسير بشكل طبيعي داخل الوزارة والموظفين حاضرون.
 
المسألة هذه وضعها مواطنون برسم وزير الصحة راكان ناصر الدين وأبلغوا مسؤولين هناك ضرورة مراعاة المواطن وعدم تكبيده عناء المجيئ إلى الوزارة من دون أي جدوى.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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