24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق
Lebanon 24
02-06-2025
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفّذ موظفو القطاع العام اليوم، إضرابًا تحذيريًا بدعوة من
رابطة موظفي الإدارة العامة
، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضًا لما وصفوه بـ"استمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين" من قبل الدولة.
Advertisement
في سرايا
صيدا
الحكومية، تفاوتت نسبة
التزام
الموظفين بالإضراب، حيث بدت
حركة العمل
شبه اعتيادية في عدد من الدوائر كـ"الصناعة، الزراعة، العمل،
التنظيم المدني
، الاقتصاد، المنطقة التربوية،
تعاونية الموظفين
، والصحة".
في المقابل، التزم موظفو "النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة، والأشغال" بالحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال أي معاملات للمواطنين، استجابة لدعوة الرابطة.
في
طرابلس
، حضر عدد من الموظفين إلى مكاتبهم، لكنهم امتنعوا عن استقبال المواطنين أو إنجاز أي معاملات، التزامًا صارمًا بقرار الإضراب.
وأكد إبراهيم نحّال، ممثل
رابطة موظفي الإدارة
العامة، أن "الإضراب تحذيري ليوم واحد، وقد سجّل التزام كامل في المكاتب الرسمية"، مشيرًا إلى أن "الخروقات المحدودة اقتصرت على حالات طارئة كدخول المستشفيات أو شراء أدوية مزمنة تمس بصحة المواطنين".
وشدد نحّال على أن "المطالب واضحة"، داعيًا إلى "إلغاء شروط المثابرة، وضمّ كل الزيادات إلى صلب الراتب، وتصحيح الرواتب والأجور، وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تُراعي مؤشر غلاء الأسعار والتضخم، إضافة إلى إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار".
وأضاف: "نطالب أيضًا بتعديل بدل النقل، دعم الهيئات الضامنة، تثبيت المتعاقدين والمياومين، وفتح باب التوظيف لضخ دم جديد في
الإدارة العامة
، إلى جانب دعم التعليم الرسمي،
الجامعة اللبنانية
، والمستشفيات الحكومية".
أما في
الهرمل
، توقّف العمل بشكل كامل في سائر الدوائر الرسمية ضمن سرايا الهرمل، حيث امتنع الموظفون عن استقبال أي معاملات أو مراجعات، التزامًا بالإضراب.
مواضيع ذات صلة
إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار
Lebanon 24
إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار
02/06/2025 16:51:40
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة العامة نحو الشلل الاثنين… إضراب تحذيري رفضًا لحرمان الموظفين من حقوقهم
Lebanon 24
الإدارة العامة نحو الشلل الاثنين… إضراب تحذيري رفضًا لحرمان الموظفين من حقوقهم
02/06/2025 16:51:40
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
Lebanon 24
"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
02/06/2025 16:51:40
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة: متمسكون بالحوار لاستعادة الحقوق
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة: متمسكون بالحوار لاستعادة الحقوق
02/06/2025 16:51:40
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان
Lebanon 24
الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان
09:30 | 2025-06-02
02/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
09:20 | 2025-06-02
02/06/2025 09:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المستجدات بشأن النازحين السوريين إلى شمال لبنان.. تقريرٌ لـ"UNHCR" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
آخر المستجدات بشأن النازحين السوريين إلى شمال لبنان.. تقريرٌ لـ"UNHCR" يكشف التفاصيل
09:03 | 2025-06-02
02/06/2025 09:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي... والمعالجات الحكومية "طبخة بحص"
Lebanon 24
الشارع يغلي... والمعالجات الحكومية "طبخة بحص"
09:01 | 2025-06-02
02/06/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
Lebanon 24
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
09:00 | 2025-06-02
02/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
07:48 | 2025-06-02
02/06/2025 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-06-02
الزفاف أم السفر؟ مقارنة تكشف المفاجأة في تكلفة الزواج بلبنان
09:20 | 2025-06-02
فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
09:03 | 2025-06-02
آخر المستجدات بشأن النازحين السوريين إلى شمال لبنان.. تقريرٌ لـ"UNHCR" يكشف التفاصيل
09:01 | 2025-06-02
الشارع يغلي... والمعالجات الحكومية "طبخة بحص"
09:00 | 2025-06-02
للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم
08:44 | 2025-06-02
إنتقادات... أعداد كبيرة من العمال السوريين في البلديّات
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 16:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24