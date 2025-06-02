لقاء "سيدة الجبل" يحذّر: الوقت لا يعمل لصالح لبنان

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي حضورياً وعبر الوسائل الإلكترونية في مقره بالأشرفية، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، من بينهم أنطوان قسيس، ، ، قصيفي، ، ، ، نيللي قنديل وغيرهم.وأصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى أنّ الإشارات الإقليمية والدولية الإيجابية تتكثّف في ظل تحولات تشهدها المنطقة، بينما لا يزال عاجزاً عن مواكبة هذه التغيرات، ومستمراً في رهانه على حلول خارجية تعفيه من المواجهة الحتمية مع " " وسلاحه غير الشرعي.ودعا "لقاء سيدة الجبل" رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تفعيل وشرعيتها، عبر تطبيق فعلي لبنود خطاب القسم والبيان الوزاري، مشدداً على أنّ الوقت لا يعمل لصالح في ظل التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً.كما طالب المجتمعون رئيس الجمهورية والحكومة بالشروع في نزع السلاح غير الشرعي وفرض السيادة الشرعية دون أي تباطؤ أو تردد، محذرين من أنّ التغاضي عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تقويض أمل اللبنانيين في قيام دولة فعلية.وفي سياق منفصل، استعاد اللقاء ذكرى اغتيال الكاتب والمفكر ، مؤكداً أنّ تقاعس الدولة عن كشف ملابسات الجريمة آنذاك فتح الباب أمام سلسلة من الاغتيالات التي نُفذت لاحقاً ضمن نهج اعتمده "حزب الله".وفي هذا الإطار، استنكر "اللقاء" الأسلوب القمعي الذي تعرّض له الكاتب والصحافي ، معتبراً أنّ ما حصل يذكّر بأساليب أمنية بوليسية تنتمي إلى حقبة مضت.