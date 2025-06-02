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لبنان

هذا ما بحثه وزير الطاقة مع الإدارة الأميركية والبنك الدولي

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:47
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زار وزير الطاقة والمياه وليد صدي، الولايات المتحدة الأميركية حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والبنك الدولي، تمحورت حول واقع قطاع الطاقة في لبنان وسبل دعمه.
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ففي وزارة الخارجية الأميركية، التقى الوزير صدي مساعدة وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة، لورا لوكمان، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي. وتركز البحث على مسار الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة اللبناني، والتحديات التي تواجهه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

كما التقى مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخزانة الأميركية، أنتوني ماركوس، حيث ناقشا تداعيات رفع بعض العقوبات الأميركية عن سوريا، وتأثيرها على لبنان، خاصةً في ما يتعلق باستجرار الطاقة والنفط.

وفي إطار التعاون مع البنك الدولي، عقد الوزير صدي اجتماعين في مقر البنك في واشنطن، الأول مع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، والثاني مع المدير التنفيذي في البنك عبد العزيز الملا. وتناول البحث القطاعات التي تعنى بها الوزارة واحتياجات لبنان لزيادة القدرة الإنتاجية على صعيد الطاقة وسبل معالجة ملف الصرف الصحي وسبل تعزيز مساعدات البنك الدولي على الصعيد.
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