هذا ما بحثه وزير الطاقة مع الإدارة الأميركية والبنك الدولي

Advertisement

زار والمياه وليد صدي، الأميركية حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في والبنك الدولي، تمحورت حول واقع قطاع الطاقة في وسبل دعمه.ففي ، التقى الوزير صدي مساعدة لشؤون موارد الطاقة، لورا لوكمان، ونائبة لشؤون الشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي. وتركز البحث على مسار الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة اللبناني، والتحديات التي تواجهه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.كما التقى مدير وشمال في الأميركية، ماركوس، حيث ناقشا تداعيات رفع بعض الأميركية عن ، وتأثيرها على لبنان، خاصةً في ما يتعلق باستجرار الطاقة والنفط.وفي إطار التعاون مع ، عقد الوزير صدي اجتماعين في مقر البنك في ، الأول مع البنك لمنطقة وشمال أفريقيا، ، والثاني مع المدير التنفيذي في البنك . وتناول البحث القطاعات التي تعنى بها الوزارة واحتياجات لبنان لزيادة القدرة الإنتاجية على صعيد الطاقة وسبل معالجة ملف الصرف الصحي وسبل تعزيز مساعدات البنك الدولي على الصعيد.