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لبنان

إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط 4 تلميذات من لعبة، خلال نشاطٍ في إحدى المدارس الخاصة، في منطقة الضم والفرز في طرابلس.
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وبحسب المعلومات، أُصيبت التلميذات برضوضٍ وكسورٍ، وحالتهن مستقرّة.
 
 
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