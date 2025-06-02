إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟

أفادت مندوبة " " عن سقوط 4 تلميذات من لعبة، خلال نشاطٍ في إحدى المدارس الخاصة، في منطقة الضم والفرز في .

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وبحسب المعلومات، أُصيبت التلميذات برضوضٍ وكسورٍ، وحالتهن مستقرّة.