الأسمر: نرفض زيادة أسعار المحروقات

Advertisement

عقد وعدد من روابط المتقاعدين في والتعليم الرسمي مؤتمرًا صحافيًا عقب وقفة رمزية نُظّمت في ، بالتعاون مع رابطة موظفي ، بهدف تسليط الضوء على معاناة الموظفين والعاملين في القطاع العام.رئيس العام، ، أكد أن هذا التحرك الرمزي هو خطوة أولى في مسار تحركات تصعيدية تهدف إلى إسقاط قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، لما لذلك من تأثير مباشر على كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز. كما شدد على ضرورة إنصاف المتقاعدين والعسكريين ومساواة جميع موظفي القطاع العام ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية.، أطلق عضو لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، صرخة باسم العاملين في القطاعين العام والخاص، مندّدًا بتجاهل السلطة لمعاناة المواطنين، وارتفاع الضرائب دون تقديم أي خدمات بالمقابل. وقال: "لا شرعية لسلطة تجوّع شعبها"، مؤكدًا أن المطالب ليست تعجيزية بل تتمثل في حقوق بديهية كالأجر العادل والبيئة المحترمة للعمل.من المطالب التي رفعتها الرابطة خلال المؤتمر: إلغاء شروط "المثابرة" المجحفة وضمّ كافة الزيادات إلى أساس الراتب، إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وربط الأجور بمؤشر الغلاء، إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية وفق سعر صرف حقيقي، تعديل بدل النقل بما يتناسب مع الأسعار الحالية، رفض خصخصة المؤسسات العامة، ودعم التعليم الرسمي والجامعة والمستشفيات الحكومية، تثبيت المتعاقدين والمياومين عبر ، وقف دولرة الاقتصاد واعتماد سياسة إنتاجية، تفعيل أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية لمكافحة الفساد، وتحميل الفاسدين الفعليين مسؤولية الانهيار، لا الموظف العام.كما شدد كل من منسق المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين، أنطوان ، ورئيس رابطة المتقاعدين في ، المدور، على ضرورة إجراء محاسبة شفافة تشمل ومصرف والمصارف، لمعرفة مصير أموال الدولة والشعب. وأعلنا: "لن نصمت بعد اليوم، وهذه ليست مطالب فئوية، بل وطنية، لأن العدالة تبدأ بإنصاف موظفي الدولة".