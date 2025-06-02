Advertisement

لبنان

الأسمر: نرفض زيادة أسعار المحروقات

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1369422-638844741531480609.jpg
Doc-P-1369422-638844741531480609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد الاتحاد العمالي العام وعدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي مؤتمرًا صحافيًا عقب وقفة رمزية نُظّمت في ساحة رياض الصلح، بالتعاون مع رابطة موظفي الإدارة العامة، بهدف تسليط الضوء على معاناة الموظفين والعاملين في القطاع العام.
Advertisement

رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أكد أن هذا التحرك الرمزي هو خطوة أولى في مسار تحركات تصعيدية تهدف إلى إسقاط قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، لما لذلك من تأثير مباشر على كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز. كما شدد على ضرورة إنصاف المتقاعدين والعسكريين ومساواة جميع موظفي القطاع العام ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية.

من جهته، أطلق عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، صرخة باسم العاملين في القطاعين العام والخاص، مندّدًا بتجاهل السلطة لمعاناة المواطنين، وارتفاع الضرائب دون تقديم أي خدمات بالمقابل. وقال: "لا شرعية لسلطة تجوّع شعبها"، مؤكدًا أن المطالب ليست تعجيزية بل تتمثل في حقوق بديهية كالأجر العادل والبيئة المحترمة للعمل.

من المطالب التي رفعتها الرابطة خلال المؤتمر: إلغاء شروط "المثابرة" المجحفة وضمّ كافة الزيادات إلى أساس الراتب، إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وربط الأجور بمؤشر الغلاء، إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية وفق سعر صرف حقيقي، تعديل بدل النقل بما يتناسب مع الأسعار الحالية، رفض خصخصة المؤسسات العامة، ودعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، تثبيت المتعاقدين والمياومين عبر مجلس الخدمة المدنية، وقف دولرة الاقتصاد واعتماد سياسة إنتاجية، تفعيل أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية لمكافحة الفساد، وتحميل الفاسدين الفعليين مسؤولية الانهيار، لا الموظف العام.

كما شدد كل من منسق المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين، أنطوان جبران، ورئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي، غطاس المدور، على ضرورة إجراء محاسبة شفافة تشمل وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف، لمعرفة مصير أموال الدولة والشعب. وأعلنا: "لن نصمت بعد اليوم، وهذه ليست مطالب فئوية، بل وطنية، لأن العدالة تبدأ بإنصاف موظفي الدولة".
مواضيع ذات صلة
إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار
lebanon 24
02/06/2025 19:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق
lebanon 24
02/06/2025 19:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: للتراجع فورا عن قرار رفع أسعار المحروقات
lebanon 24
02/06/2025 19:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: قرار فرض ضرائب ورفع أسعار المحروقات سقطة للحكومة
lebanon 24
02/06/2025 19:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-06-02
12:00 | 2025-06-02
11:54 | 2025-06-02
11:50 | 2025-06-02
11:46 | 2025-06-02
11:43 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24