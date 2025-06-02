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لبنان
الحريري: مستقبل لبنان ستجسده إرادات شبابه
Lebanon 24
02-06-2025
|
08:19
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في كلمتها خلال افتتاح معرض "سكوت يعلو صوته"، ثمّنت النائبة السابقة
بهية الحريري
إبداعات طلاب
جامعة رفيق الحريري
، واعتبرت أن صمتهم الإبداعي المرتفع يعكس طاقات واعدة تبعث الأمل بمستقبل
لبنان
.
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وأشادت
الحريري
بالدور الذي تلعبه الجامعة في احتضان المواهب الصامتة، وفتح الآفاق أمام الطلاب للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والتصميم، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يُسهم في تعزيز الهوية والانتماء، ويجدد الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الشباب.
كما استحضرت تجربة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، مشددة على إيمانه العميق بقدرة الشباب
اللبناني على
تجاوز أعباء الماضي ومواجهة تحديات الحاضر. ووجهت شكرًا خاصًا للهيئات التعليمية والفنية التي تواكب الطلاب وتدعم مسيرتهم نحو الإبداع والتغيير، وختمت بتحية إلى الطلاب قائلة: "أنتم مستقبل لبنان".
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