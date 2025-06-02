الحريري: مستقبل لبنان ستجسده إرادات شبابه

Advertisement

في كلمتها خلال افتتاح معرض "سكوت يعلو صوته"، ثمّنت النائبة السابقة إبداعات طلاب ، واعتبرت أن صمتهم الإبداعي المرتفع يعكس طاقات واعدة تبعث الأمل بمستقبل .وأشادت بالدور الذي تلعبه الجامعة في احتضان المواهب الصامتة، وفتح الآفاق أمام الطلاب للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والتصميم، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يُسهم في تعزيز الهوية والانتماء، ويجدد الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الشباب.كما استحضرت تجربة الرئيس ، مشددة على إيمانه العميق بقدرة الشباب تجاوز أعباء الماضي ومواجهة تحديات الحاضر. ووجهت شكرًا خاصًا للهيئات التعليمية والفنية التي تواكب الطلاب وتدعم مسيرتهم نحو الإبداع والتغيير، وختمت بتحية إلى الطلاب قائلة: "أنتم مستقبل لبنان".