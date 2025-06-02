زودة "300 دولار" في هذا الموعد

علم " " أن الزيادة على الرواتب التي تم إقرارها للعسكريين، ستُصرف اعتباراً من شهر المقبل، مع مفعول رجعي لمدة شهر كامل.

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وعليه، فإنَّ العسكري في الخدمة الفعليّة سيحصل على 28 مليون ليرة عن شهرين (قرابة 312 دولاراً)، مقابل 24 مليون ليرة لكل عسكري متقاعد (قرابة 268 دولاراً).