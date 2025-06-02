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لبنان

زودة "300 دولار" في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 08:41
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علم "لبنان24" أن الزيادة على الرواتب التي تم إقرارها للعسكريين، ستُصرف اعتباراً من شهر تموز المقبل، مع مفعول رجعي لمدة شهر كامل.
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وعليه، فإنَّ العسكري في الخدمة الفعليّة سيحصل على 28 مليون ليرة عن شهرين (قرابة 312 دولاراً)، مقابل 24 مليون ليرة لكل عسكري متقاعد (قرابة 268 دولاراً).
المصدر: خاص "لبنان 24"
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