انتخاب 10 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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تم انتخاب 10 رؤساء بلديات في في ، بإشراف محافظ ، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد ، وجاءت النتائج كالتالي:بلدية نبحا - المحفارة: الرئيس مروان موريس كيروز، ونائبه ملحم هاني حدشيت.بلدية قصرنيا: علي الديراني، ونائبه نصري حسن سيد أحمد.بلدية معربون: الرئيس محمد فرج سالم، ونائبه موفق .بلدية بيت مشيك: الرئيس حسين محمود مشيك، ونائبه حسن مشيك.بلدية قلد السبع: محمد مشيك، ونائبه علي هولو مشيك.بلدية كفردان: الرئيس ،حمد عبد الرضاء ، ونائبه حسن سعدو .بلدية : الرئيس ، ونائبه حمية.بلدية : الرئيس محمد صبحي زغيب، ونائبه باسم سلوم.بلدية : الرئيس محمد يوسف ، ونائبه حسين صالح المولى.بلدية بيت شاما/العقيدية: الرئيس عباس ياسين ، ونائبه محمد مهدي الطقش.