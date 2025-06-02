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لبنان

انتخاب 10 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:41
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تم انتخاب 10 رؤساء بلديات في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:
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بلدية نبحا - المحفارة: الرئيس مروان موريس كيروز، ونائبه ملحم هاني حدشيت.

بلدية قصرنيا: الرئيس محمد علي محمد رضا الديراني، ونائبه نصري حسن سيد أحمد.

بلدية معربون: الرئيس محمد فرج سالم، ونائبه موفق علي حسن.

بلدية بيت مشيك: الرئيس حسين محمود مشيك، ونائبه حسن علي حسن مشيك.

بلدية قلد السبع: الرئيس حسن محمد مشيك، ونائبه علي هولو مشيك.

بلدية كفردان: الرئيس ،حمد عبد الرضاء حيدر، ونائبه حسن سعدو زعيتر.

بلدية طاريا: الرئيس أحمد محمد حمية، ونائبه علي يعقوب حمية.

بلدية يونين: الرئيس محمد صبحي زغيب، ونائبه باسم سعود سلوم.

بلدية حربتا: الرئيس محمد يوسف المولى، ونائبه حسين صالح المولى.

بلدية بيت شاما/العقيدية: الرئيس عباس ياسين فرحات، ونائبه محمد مهدي الطقش.
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