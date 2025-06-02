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لبنان

فجر اليوم... إطلاق نار على رئيس بلديّة

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض رئيس بلدية عكار العتيقة محمد ياسين الشعار لإطلاق نار عند الساعة الثانية والنصف فجراً، أثناء مطاردته مجموعة من اللصوص كانوا يقومون بسرقة كابلات الهاتف في البلدة.
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ولم يُصب الشعار بإطلاق النار، بينما فرّ اللصوص إلى جهّة مجهولة، وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها.
 
وفي هذا السياق، أدانت بلدية عكار العتيقة "الإعتداء الجبان"، وأكّدت أنّها "ستبقى بالمرصاد لكلّ من يُحاول العبث بأمن البلدة وسرقة ممتلكاتها العامة".
 
 
 
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