فجر اليوم... إطلاق نار على رئيس بلديّة

أفادت مندوبة " " عن تعرّض رئيس بلدية الشعار لإطلاق نار عند الساعة الثانية والنصف فجراً، أثناء مطاردته مجموعة من اللصوص كانوا يقومون بسرقة كابلات الهاتف في البلدة.

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ولم يُصب الشعار بإطلاق النار، بينما فرّ اللصوص إلى جهّة مجهولة، وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها.

وفي هذا السياق، أدانت بلدية العتيقة "الإعتداء الجبان"، وأكّدت أنّها "ستبقى بالمرصاد لكلّ من يُحاول العبث بأمن البلدة وسرقة ممتلكاتها العامة".