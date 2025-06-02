وزير الداخلية رعى بطولة لبنان في "الكيك بوكسينغ K1" في شحيم

نظّم لرياضات الكيك بوكسينغ، بالتعاون مع النادي الثقافي في شحيم، في أسلوب "K1"، برعاية والبلديات ، ممثلاً بالعميد الركن حنا ، الذي حضر أيضاً ممثلاً لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد

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وشهدت البطولة حضور شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية، من بينها النائب ، النائب السابق ، ممثلون عن قادة ، ممثلو أحزاب سياسية، رؤساء بلديات ومخاتير، إضافة إلى جمهور غفير من محبي اللعبة.



الثقافي أحمد غياث رحّب بالحضور وأثنى على رعاية وزير الداخلية، شاكراً اختياره شحيم لاحتضان البطولة، وموجّهاً التحية لكل من ساهم في إنجاح الفعالية.



وتخللت المناسبة رقصة فولكلورية لفرقة النادي الثقافي بقيادة المدرب مروان الحجار، أضفت طابعاً تراثياً على الحدث.



أما ، فأكد في كلمته أهمية شحيم بوصفها "عاصمة الإقليم" ومركزاً للثقافة ورجالات الدولة، مشدداً على أن الرياضة تمثل الوجه الحضاري للبنان، ومؤكداً أن تعزيز قيم الرياضة في الجيل الجديد هو مفتاح لبناء وطن مزدهر. وختم آملاً أن يشكّل والحكومة الجديدان بارقة أمل تفتح المجال أمام تطلعات الشباب اللبناني.