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لبنان

وزير الداخلية رعى بطولة لبنان في "الكيك بوكسينغ K1" في شحيم

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:35
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نظّم الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ، بالتعاون مع النادي الثقافي في شحيم، بطولة لبنان في أسلوب "K1"، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ممثلاً بالعميد الركن حنا يزبك، الذي حضر أيضاً ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
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وشهدت البطولة حضور شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية، من بينها النائب بلال عبد الله، النائب السابق محمد الحجار، ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، ممثلو أحزاب سياسية، رؤساء بلديات ومخاتير، إضافة إلى جمهور غفير من محبي اللعبة.

رئيس النادي الثقافي أحمد غياث الحجار رحّب بالحضور وأثنى على رعاية وزير الداخلية، شاكراً الاتحاد على اختياره شحيم لاحتضان البطولة، وموجّهاً التحية لكل من ساهم في إنجاح الفعالية.

وتخللت المناسبة رقصة فولكلورية لفرقة النادي الثقافي بقيادة المدرب مروان الحجار، أضفت طابعاً تراثياً على الحدث.

أما رئيس الاتحاد عبد الرحمن الريس، فأكد في كلمته أهمية شحيم بوصفها "عاصمة الإقليم" ومركزاً للثقافة ورجالات الدولة، مشدداً على أن الرياضة تمثل الوجه الحضاري للبنان، ومؤكداً أن تعزيز قيم الرياضة في الجيل الجديد هو مفتاح لبناء وطن مزدهر. وختم آملاً أن يشكّل العهد والحكومة الجديدان بارقة أمل تفتح المجال أمام تطلعات الشباب اللبناني.
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