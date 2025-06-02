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لبنان

الزميل جان فغالي في المستشفى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 09:50
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خضع رئيس تحرير الأخبار في lbci الزميل جان فغالي مجددا لعملية قسطرة في أحد شرايين القلب في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت على يدّ الدكتور فادي صوايا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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