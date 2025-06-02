المفتي عبدالله من مكة: الوقوف بعرفة ذروة الحج ودعوة لاحترام سلوكيات المناسك

Advertisement

تابع بعثة الحج ، مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ ، جولته التفقدية على الحجاج اللبنانيين في ، حيث زار عددًا منهم في مكان إقامتهم، بحضور عدد من رجال الدين وأصحاب الحملات.وخلال الزيارة، قدّم له ناصر كلمة ترحيبية، تلاها حديث للعلامة عبدالله تناول فيه الأبعاد الروحية والإنسانية لمناسك الحج، مشددًا على أهمية صعيد كمحطة للتجرد والخضوع الكامل لله، ومؤكدًا أن الوقوف بعرفة يُعد ذروة أعمال الحج ومظهرًا جامعًا لوحدة وتلاقيهم في عبادةٍ واحدة.ودعا المفتي عبدالله الحجاج إلى الالتزام بالقوانين المرعية وسلوكيات الحج التي تعكس جوهر ، منوّهًا بأهمية التحلي بالأخلاق والتعاون بين الحجاج أثناء أداء المناسك.