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لبنان

المفتي عبدالله من مكة: الوقوف بعرفة ذروة الحج ودعوة لاحترام سلوكيات المناسك

Lebanon 24
02-06-2025 | 09:30
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تابع نائب رئيس بعثة الحج اللبنانية، مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، جولته التفقدية على الحجاج اللبنانيين في مكة المكرمة، حيث زار عددًا منهم في مكان إقامتهم، بحضور عدد من رجال الدين وأصحاب الحملات.
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وخلال الزيارة، قدّم له السيد ربيع ناصر كلمة ترحيبية، تلاها حديث للعلامة عبدالله تناول فيه الأبعاد الروحية والإنسانية لمناسك الحج، مشددًا على أهمية صعيد عرفات كمحطة للتجرد والخضوع الكامل لله، ومؤكدًا أن الوقوف بعرفة يُعد ذروة أعمال الحج ومظهرًا جامعًا لوحدة المسلمين وتلاقيهم في عبادةٍ واحدة.

ودعا المفتي عبدالله الحجاج إلى الالتزام بالقوانين المرعية وسلوكيات الحج التي تعكس جوهر الإسلام، منوّهًا بأهمية التحلي بالأخلاق والتعاون بين الحجاج أثناء أداء المناسك.
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