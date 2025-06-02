23
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة
Lebanon 24
02-06-2025
|
09:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمل عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
أن تكرّس
راشيا
في الانتخابات النيابية المقبلة هويتها السياسية، كما فعلت في
الانتخابات البلدية
الأخيرة، مؤكدًا أن "الاستحقاقين مترابطان سياسيًا وإنمائيًا".
Advertisement
وخلال مشاركته في غداء تكريمي أقامه عضو
مجلس بلدية
راشيا حسن
أبو إبراهيم
للماكينة
الانتخابية
، شدد
أبو فاعور
على أن "راشيا العربية،
التقدمية
، الاشتراكية، ستبقى على عهدها لكمال
جنبلاط
ووليد جنبلاط، وتسير خلف
تيمور جنبلاط
"، مؤكدًا أن هذه الهوية السياسية راسخة وثابتة.
وأشار إلى أن نتائج الانتخابات كرّست المصالحة وروح الشراكة بين جميع مكونات راشيا، معتبرًا أن ما تحقق ليس تقاطعًا انتخابيًا عابرًا بل هو بداية لمسار مشترك يجب الحفاظ عليه.
ودعا
المجلس البلدي
الجديد إلى الحفاظ على هذه الروح الجامعة، والانتقال إلى العمل الإنمائي والتنموي، معلنًا أن التمويل قد أُمن لبناء مدرسة ابتدائية في راشيا، والعمل جارٍ لاختيار الموقع المناسب.
وتحدث عن أهمية السياحة الداخلية كمورد اقتصادي رئيسي للبلدة، مشيرًا إلى مشروع متحف
الاستقلال
ومتحف راشيا اللذين سيفتتحان في 26
تموز
، إلى جانب مشاريع المياه والطرقات، وسوق راشيا الذي يحتاج إلى استثمارات وشباب مبادرين، مؤكدًا الاستعداد لتأمين قروض ميسرة.
وختم بتوجيه الشكر لأصحاب الدعوة وفريق العمل، داعيًا إلى مواصلة المسيرة السياسية والجهوزية للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات النيابية.
مواضيع ذات صلة
القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
Lebanon 24
القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
02/06/2025 19:08:39
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري: سعد الحريري عائد في الانتخابات النيابية المقبلة وليس لدينا عداوات
Lebanon 24
بهية الحريري: سعد الحريري عائد في الانتخابات النيابية المقبلة وليس لدينا عداوات
02/06/2025 19:08:39
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من وزارة الداخلية: هناك شوائب حصلت وسنتعلم منها للانتخابات النيابية المقبلة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من وزارة الداخلية: هناك شوائب حصلت وسنتعلم منها للانتخابات النيابية المقبلة
02/06/2025 19:08:39
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب ميشال معوّض من زغرتا: معركة الخيارات السياسيّة ستحدث العام المقبل في الإنتخابات النيابيّة ولكن اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي
Lebanon 24
النائب ميشال معوّض من زغرتا: معركة الخيارات السياسيّة ستحدث العام المقبل في الإنتخابات النيابيّة ولكن اليوم ندعم حالة التغيير الإنمائي
02/06/2025 19:08:39
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. سلام "عابس الوجه" عند بري
Lebanon 24
بالصور.. سلام "عابس الوجه" عند بري
11:17 | 2025-06-02
02/06/2025 11:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. إقرأوا آخر دراسة إسرائيليّة
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. إقرأوا آخر دراسة إسرائيليّة
12:00 | 2025-06-02
02/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر
Lebanon 24
بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر
11:54 | 2025-06-02
02/06/2025 11:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير بين عدد من السيارات في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير بين عدد من السيارات في بيروت
11:50 | 2025-06-02
02/06/2025 11:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
Lebanon 24
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
11:43 | 2025-06-02
02/06/2025 11:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
23:23 | 2025-06-01
01/06/2025 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
02:08 | 2025-06-02
02/06/2025 02:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:17 | 2025-06-02
بالصور.. سلام "عابس الوجه" عند بري
12:00 | 2025-06-02
عن "حرب لبنان".. إقرأوا آخر دراسة إسرائيليّة
11:54 | 2025-06-02
بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر
11:50 | 2025-06-02
بالفيديو.. حادث سير بين عدد من السيارات في بيروت
11:43 | 2025-06-02
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
11:39 | 2025-06-02
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 19:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24