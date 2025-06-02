أبو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة

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أمل عضو "اللقاء " النائب أن تكرّس في الانتخابات النيابية المقبلة هويتها السياسية، كما فعلت في الأخيرة، مؤكدًا أن "الاستحقاقين مترابطان سياسيًا وإنمائيًا".وخلال مشاركته في غداء تكريمي أقامه عضو راشيا حسن للماكينة ، شدد على أن "راشيا العربية، ، الاشتراكية، ستبقى على عهدها لكمال ووليد جنبلاط، وتسير خلف "، مؤكدًا أن هذه الهوية السياسية راسخة وثابتة.وأشار إلى أن نتائج الانتخابات كرّست المصالحة وروح الشراكة بين جميع مكونات راشيا، معتبرًا أن ما تحقق ليس تقاطعًا انتخابيًا عابرًا بل هو بداية لمسار مشترك يجب الحفاظ عليه.ودعا الجديد إلى الحفاظ على هذه الروح الجامعة، والانتقال إلى العمل الإنمائي والتنموي، معلنًا أن التمويل قد أُمن لبناء مدرسة ابتدائية في راشيا، والعمل جارٍ لاختيار الموقع المناسب.وتحدث عن أهمية السياحة الداخلية كمورد اقتصادي رئيسي للبلدة، مشيرًا إلى مشروع متحف ومتحف راشيا اللذين سيفتتحان في 26 ، إلى جانب مشاريع المياه والطرقات، وسوق راشيا الذي يحتاج إلى استثمارات وشباب مبادرين، مؤكدًا الاستعداد لتأمين قروض ميسرة.وختم بتوجيه الشكر لأصحاب الدعوة وفريق العمل، داعيًا إلى مواصلة المسيرة السياسية والجهوزية للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات النيابية.