"الوطني الحر" هنأ شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في بيروت

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تقدم قطاع المهن في " "، في بيان، بـ"التهنئة من الدكتور الياس شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في ، ومن السادة الأطباء الفائزين بعضوية وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي ومساعد مراقب عام لصندوق التقاعد، خلال يوم انتخابي سادت فيه أجواء من الروح النقابية العالية والديموقراطية الراقية".وشكر قطاع المهن "النقيب والأعضاء السابقين على جهودهم لولاية مضت وهي كانت مليئة بالإنجازات والتكامل في العمل النقابي"، متمنيا "للنقيب والأعضاء الجدد التوفيق في مهامهم بعد اكتمال عقد المجلس والأجهزة النقابية التي أصبحت بجهود وبتوجيه من قيادته تضم جميع الأطياف والتيارات".وأكد البيان "أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار بمؤازرة والحضور المميز للملتزمين والمؤيدين والمناصرين الذين يستحقون جميعا الشكر والتقدير".