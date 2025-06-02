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لبنان

"الوطني الحر" هنأ شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في بيروت

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:05
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تقدم قطاع المهن في "التيار الوطني الحر"، في بيان، بـ"التهنئة من الدكتور الياس شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في بيروت، ومن السادة الأطباء الفائزين بعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي ومساعد مراقب عام لصندوق التقاعد، خلال يوم انتخابي سادت فيه أجواء من الروح النقابية العالية والديموقراطية الراقية".
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وشكر قطاع المهن "النقيب والأعضاء السابقين على جهودهم لولاية مضت وهي كانت مليئة بالإنجازات والتكامل في العمل النقابي"، متمنيا "للنقيب والأعضاء الجدد التوفيق في مهامهم بعد اكتمال عقد المجلس والأجهزة النقابية التي أصبحت بجهود التيار وبتوجيه من قيادته تضم جميع الأطياف والتيارات".

وأكد البيان "أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار بمؤازرة لجنة الانتخابات المركزية والحضور المميز للملتزمين والمؤيدين والمناصرين الذين يستحقون جميعا الشكر والتقدير".
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