سرقة محل "خبز وبركة" في طرابلس

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أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة محل "خبر وبركة" في منطقة – .وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 500 دولار أميركي.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث قامت بالكشف على المحل، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.