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لبنان

سرقة محل "خبز وبركة" في طرابلس

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:12
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أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة محل "خبر وبركة" في منطقة شارع عزميطرابلس.
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وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 500 دولار أميركي.


وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث قامت بالكشف على المحل، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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