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لبنان
متحف سرسق ينبض بالموسيقى في أمسية إسبانية لبنانية
Lebanon 24
02-06-2025
|
10:07
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في حدائق متحف سرسق العريقة، عاش عشّاق الموسيقى أمسية استثنائية لا تُنسى، بدعوة من رئيسة
المعهد الوطني العالي
للموسيقى، المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، وسفير
إسبانيا
في
لبنان
خيسوس إغناثيو
سانتوس
أغوادو.
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هذا الحدث
الفريد
جمع بين عبقرية الشرق وأناقة الغرب، في برنامج غير مسبوق ضمّ ثلاثة كونشرتوهات للغيتار في ليلة واحدة، أحيتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية
اللبنانية
بقيادة المايسترا العالمية دايانا غوفمان، وبمشاركة عازف الغيتار الأسطوري
خوسيه
ماريا غاياردو ديل ري.
امتزجت في الأمسية موسيقى الفلامنكو
الإسبانية
بنغمات المقامات العربية، في توليفة موسيقية نابضة بالحياة والحنين، جسّدها الحضور اللافت لعازف الغيتار العالمي خوسيه ماريا..
وافتتحت القواس الحفل بكلمة مؤثرة، شددت فيها على دور الثقافة والفن كجزء أصيل من النهوض الوطني، مشيدة بعقيلة رئيس الحكومة السفيرة سحر
بعاصيري
سلام التي كانت في طليعة الحضور، إلى جانب الرئيس
فؤاد السنيورة
، والدكتور
طارق متري
، وسفير إسبانيا.
وأكدت القواس أنّ "
هذا المساء
هو تتويجٌ لتعاونٍ طويل الأمد مع سفارة إسبانيا"، وأنه "ليس مجرد احتفال، بل لحظة فارقة في مهمة أكبر لإحياء المشهد الموسيقي اللبناني".
كما شددت على أن الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية "نهضت من تحت الركام وسط الأزمات، لا بالموارد، بل بالإرادة"، موجهة شكرها العميق للموسيقيين، ولشركاء النجاح من
وسائل الإعلام
والداعمين.
وتميّز الحفل بالحضور الفني العالمي للمايسترا الروسية دايانا غوفمان، التي قدّت أداءً حيويًا ودقيقًا، مع أوركسترا لبنانية أثبتت مرونة احترافية عالية، لتُقدم موسيقى عالمية بمعايير دولية.
أما نجم الأمسية خوسيه ماريا غاياردو ديل ري، فهو ليس مجرد عازف عالمي، بل سفير الكونسرفتوار اللبناني، ومشرف على قسم الغيتار فيه. وقد أدار سلسلة من الماستر كلاسز للطلاب في
بيروت
، جاعلاً من حضوره فرصة تعليمية وتفاعلية فريدة.
غاياردو، الذي وُلد في
إشبيلية
، يحمل في أوتاره سحر الأندلس، ويُعرف عالميًا بأسلوبه الذي يجمع بين الأصالة والحداثة. وقد عبّر عن سعادته بهذا التعاون المستمر مع المعهد اللبناني، فيما أعرب السفير الإسباني في كلمته عن اعتزازه بهذه الشراكة الثقافية بين البلدين، واعدًا بمزيد من المشاريع المستقبلية.
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