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لبنان

عون استقبل وفد "مهرجان الزمن الجميل": تكريم عمالقة الفن واجب وطني

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:16
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس مهرجان "الزمن الجميل" الدكتور هراتش ساغبزاريان، يرافقه وفد من أعضاء اللجنة المنظمة ضمّ نخبة من الفنانين والإعلاميين: صلاح تيزاني (أبو سليم)، وفاء طربيه، أحمد العشي، سعاد قاروط العشي، مي متى، جاندارك أبو زيد فياض، زاهي وهبي، طوني أبي كرم، خالد السيد، والفيرا يونس.
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وخلال اللقاء، وجّه الدكتور ساغبزاريان دعوة إلى الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لحضور الاحتفال الذي يقام الأحد في 29 من الشهر الجاري في كازينو لبنان، لتكريم دفعة جديدة من الفنانين والممثلين، الذين اختارتهم اللجنة المنظمة تقديرًا لمسيرتهم الفنية الحافلة.

وأكد ساغبزاريان أن "هذا التكريم هو فعل وفاء لفنانين كبار أغنوا الفن اللبناني والعربي، وأضفوا عليه قيمة استثنائية"، مشددًا على أن "استمرار هذا التقليد السنوي، رغم كل الظروف الصعبة، جعله علامة مضيئة على الخريطة الثقافية والسياحية اللبنانية، وموعدًا ثابتًا للفرح والاعتراف بالجميل".

وعرض خلال اللقاء لمعايير عمل اللجنة وآلية اختيار المكرّمين، مقدّمًا شكره لرئيس الجمهورية على دعمه المتواصل للفنانين، وخصوصًا أولئك الذين تقدّموا في السنّ، "وما زالوا يشكّلون ذاكرة حيّة في وجدان الناس".

بدورهم، تحدث عدد من أعضاء اللجنة مشيدين بمواقف الرئيس عون الداعمة للفن والثقافة، وبحرصه الدائم على تكريم رموز الإبداع اللبناني، مثنين على الجهود المتواصلة التي يبذلها الدكتور ساغبزاريان في إنجاح هذا الحدث الفني.

من جهته، رحّب الرئيس عون بالوفد، منوّهًا بـ"مبادرة تكريم عمالقة الفن في لبنان، الذين يُفترض أن تكرّمهم الدولة وتُعنى بهم، لأنهم جزء لا يتجزأ من صورة لبنان الحضارية". وأكد أن "هذه الوجوه التي رسخت في وجدان اللبنانيين والعرب، لا يمكن أن تُنسى"، مشيرًا إلى أن "قطار بناء الدولة قد انطلق ولن يتمكن أحد من إيقافه".

وقد تحوّل اللقاء إلى لحظات وجدانية، استعاد فيها رئيس الجمهورية والحاضرون ذكريات من الأعمال الفنية والمسلسلات التي طبعت الذاكرة الجماعية، وشكّلت ركنًا أساسيًا من الهوية الثقافية للبنان والمنطقة.
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لبنان

فنون ومشاهير

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