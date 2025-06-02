سلام بحث مع حيدر والنابلسي أضرار العدوان الإسرائيلي

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استقبل الدكتور ، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الوزير السابق ، حيث جرى عرض للتطورات السياسية الراهنة في البلاد.كما عقد الرئيس سلام اجتماعًا مع رئيس ، بحضور للهيئة للإغاثة ، خُصّص للبحث في آليات تنفيذ مسح الأضرار التي خلفها العدوان الأخير على ، وسبل التنسيق لمعالجة التداعيات الميدانية والإنسانية الناجمة عنه.