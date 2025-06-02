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لبنان

سلام بحث مع حيدر والنابلسي أضرار العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:44
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض للتطورات السياسية الراهنة في البلاد.
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كما عقد الرئيس سلام اجتماعًا مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، خُصّص للبحث في آليات تنفيذ مسح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وسبل التنسيق لمعالجة التداعيات الميدانية والإنسانية الناجمة عنه.
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