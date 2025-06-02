الجيش: توقيف 23 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة

صدر عن – البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصا، وفقا لما يلي:

Advertisement

• المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز - بجرم إطلاق النار.

• 20 لتجولهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.

• المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - لحيازته كمية من الذخائر الحربية.



كما أوقفت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من ، في منطقة – عاليه المواطن (ط.م.)، بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحا وذخائر حربية.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".