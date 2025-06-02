Advertisement

لبنان

الجيش: توقيف 23 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1369493-638844838924928305.jpg
Doc-P-1369493-638844838924928305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصا، وفقا لما يلي:
Advertisement
 
• المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز دير عمار - المنية الضنية بجرم إطلاق النار.
• 20 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
• المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - الشوف لحيازته كمية من الذخائر الحربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ط.م.)، بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحا وذخائر حربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة
lebanon 24
02/06/2025 19:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف 24 شخصًا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
lebanon 24
02/06/2025 19:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 14 شخصاً في مناطق مختلفة
lebanon 24
02/06/2025 19:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب حاول ارتكاب جريمة قتل
lebanon 24
02/06/2025 19:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-06-02
12:00 | 2025-06-02
11:54 | 2025-06-02
11:50 | 2025-06-02
11:43 | 2025-06-02
11:39 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24