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لبنان

فرح بحث في سبل تعزيز التعاون بين الدفاع المدني وEMBRACE لتعزيز الاستجابة الفورية

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:25
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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، في مكتبه، ظهر اليوم، الشريكة المؤسسة ورئيسة جمعية  EMBRACEميا عطوي، مديرة العمليات في البرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة العامة بيرين بوسبيك، ومنسقة آلية الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ النفسية بان خليفة.
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وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن اللقاء "بحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية EMBRACE، بما يعزز فعالية الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ النفسية، لا سيما في ما يتعلق بمحاولات الانتحار".

وأشارت إلى أن "المجتمعين أكدوا أهمية توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، لما لذلك من أثر مباشر على إنقاذ الأرواح وتأمين التدخل السريع والفعال".

ولفتت إلى أنه "تم التوافق على تطوير قدرات الدفاع المدني اللوجستية في هذا المجال، حيث ستقوم جمعية EMBRACE بتزويد الفرق الميدانية بتجهيزات متخصصة تمكنها من التدخل بصورة أكثر تخصصا واستجابة لحالات الطوارئ النفسية"، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق كذلك على إقامة دورات تدريبية متخصصة لعناصر الدفاع المدني، تهدف إلى تمكينهم من التعامل الأولي مع هذا النوع من الطوارئ، وذلك بما يساهم في تقليص المخاطر وحماية الأفراد المتأثرين. كما تم تأكيد قرب إصدار تعميم يوضح آلية التعاون بين الدفاع المدني وجمعية EMBRACE ووزارة الصحة العامة، يحدد فيه دور كل جهة، بدءا من لحظة الإبلاغ عن حال طارئة نفسية، مرورا بالتدخل الميداني، وصولا إلى عملية المعالجة والنقل إلى المراكز المختصة".

وختمت: "يأتي هذا اللقاء في سياق حرص المديرية العامة للدفاع المدني على ترسيخ دورها في الاستجابة الشاملة لمختلف أنواع الطوارئ، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالصحة النفسية. كما يندرج في إطار سعيها الدائم إلى تأمين الدعم التقني واللوجستي الضروري الذي يعزز جاهزيتها في هذا المجال الحيوي". (الوكالة الوطنية)
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