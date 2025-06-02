القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية

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وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس المجلس بالأعضاء الثلاثة الجدد متوجّهاً إليهم بالتهنئة، ومتمنيّاً لهم وللمجلس التوفيق والنجاح بالمهام والمسؤوليات القضائية التي أنيطَت بِهِم، منوّهاً بالتعاون الحاصل من قبل سائر السلطات، والحرص الذي أبداه الجميع على اعادة انتظام العمل القضائي وعلى استقلالية ، من خلال التشكيلات القضائية الجزئية المتعلّقة برؤساء الغرف لدى محكمة التمييز وبالرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، التي جرى توقيعها من قبل السلطات المختصّة كما أقرّها المجلس، وكذلك من خلال الخيار المعتمد في إكمال تعيين .كما خصّ رئيس المجلس السيّدات والسّادة القضاة في محكمة التمييز، من رؤساء ومستشارين، بالشكر وبالتقدير على العملية التي جرت بكل شفافية، والتي فاز بنتيجتها بالتزكية العضوان في القاضي السيّد الله والقاضي السيّدة .وشدّد على أنّه، وبعد اكتمال المجلس بأعضائه العشرة، لا بدّ من الانكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية بأسرع وقت، وقد بدأ المجلس البحث فيها، مؤكّداً على المعايير الموضوعية التي سيتمّ اعتمادها في إجراء هذه التشكيلات، وعلى المجلس التام بمبدأ النزاهة والكفاءة، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمحاكم وتوزيع القضاة، بما يحقّق التوازن والفعالية في الأداء القضائي.